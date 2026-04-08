Alertan que se están “desmantelando” los servicios de paliativos y cardiología en el hospital de Verín

La Comisión Delegada del Hospital de Verín, que representa a los trabajadores sanitarios, denuncia el desmantelamiento progresivo de los servicios de hospitalización a domicilio (Hado)/paliativos y cardiología. Respecto al primero, apuntan que se limita ahora a “unha consulta de enfermaría semanal” para atender a unos 20 pacientes, una situación que solo se sostiene por el “compromiso persoal” del médico encargado que compatibiliza esta labor con su carga habitual. Por todo ello, reclaman a la gerencia del hospital comarcal y a la del área sanitaria que recuperen el modelo previo, con un “equipo estable” de médico y dos enfermeras para garantizar la hospitalización a domicilio.

Por otra parte, la comisión delegada señala que la “falta de especialistas” en cardiología obliga a los pacientes de la comarca a viajar “máis dunha hora ata Ourense” para realizar pruebas rutinarias, lo que perjudica especialmente a la población de avanzada edad y satura el sistema en la capital. Recuerdan que hace unos años Verín contaba con “un cardiólogo”, por lo que sostienen que un servicio propio permitiría “axilizar o diagnóstico de patoloxías cardíacas, fundamental para salvar vidas”.

“Reactivación”

Desde el área sanitaria replican que en Verín se sigue prestando cuidados paliativos, para lo que disponen de un “especialista en Mediciña Interna e unha enfermeira con axenda específica”. En cuanto al servicio de Hado, afirman que trabajan en su “reactivación á maior brevidade posible”, priorizando que sean los propios profesionales quienes organicen este servicio “de xeito regulado e continuo”. Por último, aseguran que el hospital “non inclúe nin incluíu cardioloxía, como ocorre na maioría de hospitais comarcais”, por lo que su centro de referencia está en Ourense.