El nuevo parque de Fontenova, en Verín, empieza a tomar forma

El Concello de Verín ha dado el pistoletazo de salida a la transformación paisajística del entorno de Fontenova con la plantación de 200 ejemplares de liquidámbar. Operarios municipales y personal del servicio de jardinería están llevando a cabo los trabajos desde este miércoles con la ayuda de maquinaria pesada, debido a la envergadura de los ejemplares, alguno de los cuales supera los cuatro metros.

Esta actuación es el primer paso visible de una nueva gran zona verde que contará incluso con un humedal. Para la plantación se han seleccionado seis variedades diferentes del árbol caducifolio Liquidambar styraciflua, que destacan por su espectacular coloración otoñal, que oscila entre el amarillo, el naranja, el rojo y el púrpura.

Su colocación, mediante grandes cepellones para asegurar su correcto enraizamiento, sigue un trazado previo del nuevo parque en el que habrá caminos interiores y amplias zonas de sombra. El árbol escogido es una especie muy resistente al frío y a la sequía una vez asentada, lo que garantiza un nuevo refugio climático duradero para Verín.

Imagen del proyecto de parque y urbanización de Fontenova. | Concello de Verín

El proyecto de Fontenova se integra en un Plan Especial que abarca un total de siete hectáreas. El alcalde, Gerardo Seoane, destaca que, de forma paralela a la plantación, se está trabajando en la “explanación e construcción das rúas diante do auditorio, onde tamén irán árbores, as aceras e o asfaltado. E no parque botarase o césped, crearanse os caminiños e os parques infantís. Será unha contorna totalmente diferente ao que había”. El auditorio sumará también nuevas plazas de estacionamiento gracias a la construcción de dos aparcamientos, con capacidad para 100 vehículos cada uno.

El plan industrial, a punto

Seoane estima que la práctica totalidad de las intervenciones en el parque estarán terminadas “este mismo verán”, y avanza que “esta semana” se presentará ante la Xunta el proyecto industrial estratégico para la nueva planta embotelladora de Fontenova, que definirá la inversión final y los planes de desarrollo para la planta. Por último, tras el periodo de Semana Santa, está previsto que se inicie la última parte de las obras del nuevo tejado del balneario histórico, cuya rehabilitación concluirá la recuperación integral de este espacio emblemático.