CASI 20.000€ DE INDEMNIZACIÓN
Un año sin carné por atropellar a una menor en un paso de peatones en Verín
Juan G.F. fue condenado este miércoles a un año de retirada del permiso de conducir y al pago de una multa de 840 euros tras llegar a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía en la Plaza 2 de la Sección Penal. El procesado reconoció su responsabilidad en el atropello a una menor de 15 años, lo que permitió resolver el proceso de forma rápida en la audiencia preliminar.
La compañía aseguradora del vehículo, AXA, ya había desembolsado la cantidad íntegra de 19.092 euros en concepto de responsabilidad civil para indemnizar a la víctima. Los hechos que motivaron esta condena tuvieron lugar el pasado 6 de agosto de 2024, en torno a las 20,00 horas. El acusado conducía su vehículo Ford Focus por la avenida de Luis Espada, a la altura del número 55, en Verín. El conductor circulaba con una absoluta falta de atención y no pudo detener el turismo a tiempo al llegar a un paso de peatones debidamente señalizado, impactando violentamente contra la menor que cruzaba correctamente en ese momento.
La joven sufrió una fractura compleja de la tibia y el peroné derechos. Estas lesiones obligaron a someterla a una intervención quirúrgica bajo anestesia general para reparar los huesos afectados. La recuperación, sin embargo, no termina ahí: la víctima tendrá que pasar de nuevo por el quirófano a partir de agosto de 2025 para la extracción del material de osteosíntesis. Además, al no haber completado aún su etapa de crecimiento, precisará revisiones traumatológicas anuales hasta el año 2029 para descartar posibles dismetrías en la extremidad.
