Año de cerco judicial al alcalde de Verín

El Concello de Verín ha vivido en 2025 un año de alta intensidad informativa, marcado por la condena judicial a su alcalde, los incendios que cercaron la comarca, importantes inversiones empresariales y decisiones clave en materia de tráfico, servicios sociales, sanidad y fiestas tradicionales.

Condena al alcalde

La Audiencia Provincial de Ourense condenó al alcalde de Verín, Gerardo Seoane (PSOE), a dos años de prisión por un delito contra la ordenación del territorio por ejecutar obras sin los permisos necesarios en el entorno de la iglesia de Queirugás. La sentencia, recurrida ante el TSXG, incluye también una multa y limita su futuro político al impedirle concurrir a las municipales de 2027, mientras la oposición pide su dimisión y subraya los más de 700 reparos de legalidad en la gestión municipal.

Incendios

El verano de 2025 dejó una de las peores olas de fuego en la comarca de Monterrei, con miles de hectáreas arrasadas y aldeas amenazadas en municipios como Verín, Vilardevós, Laza o Cualedro. Uno de los focos más graves se registró en la parroquia de Mourazos (Verín), donde se activó la Situación 2 por el riesgo para las viviendas de Tamagos, lo que provocó protestas y concentraciones vecinales.

Entroido

El Entroido de Verín 2025 se celebró entre el 20 de febrero y el 4 de marzo, con más de 160 horas de música, desfiles, cigarróns y actividades para todas las edades, consolidando la cita como uno de los carnavales de referencia en Galicia.

Feira do viño de Monterrei

La Feira do Viño de Monterrei volvió a situar a Verín y a la denominación de origen como escaparate del vino de la comarca, con bodegas que aprovecharon el evento para reforzar su presencia en el mercado gallego y estatal. El Ayuntamiento y el sector vinícola destacaron el impacto económico y turístico de la cita, en un año marcado además por la ampliación industrial de Aguas de Sousas y otros proyectos empresariales en el municipio.

Inversiones

La histórica embotelladora Aguas de Sousas anunció una inversión de 8,5 millones de euros en su planta de Verín para los próximos cuatro o cinco años, con el objetivo de ampliar volumen, capacidad productiva y modernizar su tecnología.

- La futura residencia de mayores de Verín en Caldeliñas obtuvo en 2025 la licencia de obra, desbloqueando un proyecto gestionado por la Fundación San Rosendo, con 100 plazas previstas y unos 50 empleos directos.

- Tras la puesta en marcha del nuevo edificio de Urgencias y PAC en 2024, 2025 vino marcado por nuevos fondos autonómicos.

Sucesos

Un hombre fue detenido en mayo tras disparar dos veces a su exmujer en el barrio Primeiro de Maio de Verín, un caso de violencia machista que dejó a la víctima herida grave.

Presupuesto

El pleno del Concello de Verín aprobó a finales de noviembre, en sesión extraordinaria y urgente, el presupuesto municipal de 2026, que supera los 16 millones de euros.