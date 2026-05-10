Buscan a un hombre desaparecido en el río Támega en Mourazos, Verín

Los servicios de Protección Civil en la zona del Támega donde se encuentra el operativo de búsqueda por el desaparecido.

Un amplio operativo de emergencia sigue activo en el entorno del río Támega, en la aldea de Mourazos (Verín), para localizar a un varón de 59 años, guardia civil jubilado, desaparecido desde la mañana del domingo.

La búsqueda se inició alrededor de las 11:00 horas del domingo tras el aviso de su familia, que alertó de la posible caída del hombre al cauce del río. Desde entonces, los trabajos se han centrado en los márgenes del Támega y zonas próximas, donde fue localizada una furgoneta de su propiedad cerca del principal punto de rastreo.

Este lunes, el dispositivo se ha reforzado con la incorporación de una unidad de buzos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil, que se ha sumado a las tareas a las 12:00 horas. También participan efectivos de la Guardia Civil, Protección Civil de Verín y agentes forestales, sumando cerca de 30 personas desplegadas en la zona.

A media mañana, numerosos amigos y familiares del desaparecido se han unido a las labores de búsqueda a pie, peinando ambos márgenes del río para intentar aportar cualquier pista adicional.

La Guardia Civil ha estado utilizando drones para sobrevolar el área y ampliar el radio de búsqueda, mientras que la turbidez del agua en este tramo del Támega está dificultando especialmente las labores subacuáticas. Está previsto que los buzos del GEAS continúen las inmersiones en el río con apoyo de una lancha.

Por el momento, el operativo no ha dado resultados positivos y la búsqueda continúa abierta.