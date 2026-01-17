LLENO DE REFERENCIAS
Un cartel rompedor celebra el espíritu colectivo del Entroido de Verín
A menos de tres semanas de que que arranque el Entroido con el Xoves de Compadres (5 de febrero) y de que los cigarróns vuelvan a tomar las calles, látigo en mano, en el Domingo de Corredoiro (8 de febrero), el Concello de Verín acogió este viernes la presentación del nuevo cartel de la fiesta más universal de la villa.
La identidad visual de esta edición ha sido obra de los ourensanos Pruden Tattoo, un reputado proyecto creativo surgido a partir del tatuaje y con sede física en la Cidade das Burgas, pero cuyo estilo, muy definido y fácilmente reconocible, ya ha ilustrado otros eventos de raíz como la Foliada da Fonsagrada o el Festival EmigraSON.
Samanta Barreira, concelleira de Cultura, Turismo e Festexos, acompañada por los artistas Anxo Varela “Pruden” y Lúa Lomo, definió la propuesta como un reflejo de la “diversidade, pluralidade e vivencia colectiva da nosa festa máis emblemática, un reflexo plural dun Entroido vivo, interxeracional e aberto. Porque entroidos hai moitos, tantos como formas de vivilos, polo que buscamos que tódalas personas se sentiran representadas nesta celebración colectiva”.
Respecto a los elementos iconográficos del cartel, la figura protagonista del Entroido de Verín, el Cigarrón, ocupa un lugar destacado, si bien en esta ocasión trata de transmitir el esfuerzo coral que hay detrás de él. “Quixemos reflectir que os cigarróns precisan de quen lles confeccione o traxe e de quen os vista, así que queríamos amosar a importancia desta figura e, ao tempo, que tamén precisa desa colectividade e de moitas horas de traballo previo para que todo funcione”, apuntó Barreira.
En el diseño tampoco faltan otros personajes representativos como Don Carnal y la Reina del Entroido, los compadres, el capuchón y la harina, el vino, la música, el cerdo y, en el centro, el protagonismo es para las comadres.
Anxo Varela “Pruden” (1991) e Lúa Lomo (1993) son os artistas detrás de Pruden Tattoo, proxecto nado no 2019 e inicialmente centrado na tatuaxe, pero que posteriormente foi evoluíndo cara a ilustración, deseño, creación de contido e cultural.
Ao longo dos anos teñen colaborado coa tenda de deseño da Bauhaus en Dessau, o xornal Le Monde, o Festigal 2023, a promoción do filme “Amor de Madre” de Netflix, así como creado murais, portadas de discos, menús de restaurantes e deseños para marcas.
Pregunta. Que sentistes ao deseñar o cartaz do Entroido de Verín?
Respuesta. Moita alegría e orgullo por facer algo tan importante da nosa provincia. Somos moi entroideiros e habituais do de Verín, sobre todo en Comadres, e este ano aí estaremos.
P. Como foi o proceso creativo?
R. A idea foi reflectir a maior cantidade de tradicións posibles do Entroido verinense, xa que os nosos debuxos xa de por si representan a moitas persoas facendo cousas distintas. Gústannos os deseños simétricos e ben equilibrados e, unha vez que tivemos a temática clara, xogamos coas cores. Como vimos do mundo da tatuaxe, que é en branco e negro, a cor pode ser desafiante, pero cremos que eliximos tons moi festivos.
P. Como definides o voso estilo?
R. Definiríamolo como “prudencianismo” (rin). É certo que temos un estilo propio, definido e identificable. Bebemos de diversas influencias, da Escola Bauhaus pola xeometrización e reducción das formas, pero tamén doutras vangardas artísticas de comezos do século XX, como a rusa, que inflúe no uso das cores planas.
