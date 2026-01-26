Condena para la trama que distribuía miles de falsificaciones desde Verín

Miles de prendas deportivas apiladas en almacenes de Ourense, León y Cantabria, grandes sumas de efectivo ocultas en domicilios particulares y una contabilidad paralela para gestionar pedidos bajo nombres en clave como “el cocodrilo” o “la bandera”. Así operaba la red de distribución mayorista cuyos responsables acaban de ser condenados por la Sección de lo Penal (plaza 1) del Tribunal de Instancia de Ourense, en un fallo que no es firme.

La sentencia impone penas de prisión a la cúpula y empleados de la empresa verinense Juncar S.L. por introducir en el mercado nacional miles de réplicas ilegales de grandes marcas, desestimando la tesis de la defensa sobre el desconocimiento del fraude.

La jueza considera probado que la mercantil funcionaba como el eje de una operación a gran escala dedicada a la comercialización de ropa que reproducía sin autorización marcas protegidas. Su administrador único, Juan S. A., dirigía la actividad utilizando una infraestructura que se extendía más allá de Galicia, con almacenes en Ponferrada y Santander. Para ejecutar la distribución, contaba con la coordinación de tres empleados clave: Félix R. P., responsable de la logística en León, y Carlos Henrique R. A. junto a Josué P. P., encargados de la actividad y los establecimientos en Cantabria.

La magnitud del negocio ilícito quedó acreditada tras los registros efectuados el 17 de septiembre de 2019, en el marco de una investigación policial que culminó con la intervención de un inventario masivo. Los agentes hallaron 5.067 pares de calcetines de Adidas, más de 4.300 de Nike, centenares de prendas de Calvin Klein y lotes de otras firmas como Ralph Lauren, Lacoste o Tommy Hilfiger. Además del género textil, la solvencia económica de la trama se reflejó en el dinero en efectivo incautado: 35.605 euros en posesión de Juan S. A. y 38.715 euros en el domicilio de Carlos Henrique R. A.

La magistrada es contundente al desmontar los argumentos exculpatorios de los acusados, concluyendo que “sabían lo que vendían”. Las intervenciones telefónicas revelaron el uso de un lenguaje en clave para camuflar la mercancía. Asimismo, los empleados admitieron prácticas como retirar etiquetas y embalajes originales para ocultar la procedencia, y el propio administrador reconoció ante el juez instructor que se trataba de “imitaciones de baja calidad”. El tribunal subrayó además que la red no operaba al menudeo, sino como mayorista, apoyándose en vigilancias que documentaron el trasiego de cargas voluminosas y conversaciones sobre “paquetes y docenas” con clientes de toda la península.

Como consecuencia de estos hechos, el juzgado ha condenado a Juan S. A. a 2 años y 6 meses de prisión, inhabilitación para el comercio textil por el mismo periodo y una multa de 18 meses. Por su parte, los empleados Félix R. P., Carlos Henrique R. A. y Josué P. P. han recibido 1 año de prisión cada uno y multa de 12 meses. La sentencia también alcanza a la propia empresa, Juncar S.L., condenada a una multa de 40.446 euros por carecer de controles internos para prevenir delitos.

En cuanto a la responsabilidad civil, las mayores compensaciones corresponden a Adidas, que percibirá 27.777 euros, y a Nike, con una indemnización fijada en 27.395 euros.