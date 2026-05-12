Continúa la búsqueda del hombre de 59 años desaparecido en Verín con el dispositivo centrado en el Támega

El amplio dispositivo desplegado para localizar al varón de 59 años desaparecido este domingo en la aldea de Mourazos (Verín) se reanudará este martes tras una intensa e infructuosa jornada de rastreo desarrollada este lunes.

Efectivos de la Guardia Civil y de la agrupación de Protección Civil de Verín, apoyados por agentes forestales, peinaron el lunes exhaustivamente el entorno del río Támega.

Una treintena de efectivos

Las labores, que movilizan a una treintena de profesionales, se intensificaron con el reconocimiento de los márgenes del cauce fluvial, el vuelo de drones en la zona y con la inmersión de una unidad de buzos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) del Instituto Armado.

A este esfuerzo oficial se sumaron a media mañana del lunes familiares, amigos y decenas de vecinos de la comarca que participan de forma activa en las batidas con la esperanza de dar con su paradero lo antes posible.

La última pista que tienen del hombre desaparecido es una furgoneta de su propiedad, la cual fue encontrada en una ubicación próxima al principal punto de búsqueda desde el domingo por la mañana.

Ese mismo día comenzaron las labores para localizarlo, pero la turbidez de las aguas del Támega en ese punto dificultó la tarea del operativo.