Desenlace fatal en Verín de un viaje de amigos a los Picos de Europa

Un ciudadano portugués de 31 años murió este martes por la mañana en Verín tras colisionar mientras circulaba en moto contra un turismo en la avenida de Castilla. La víctima, vecina de Aveiro, viajaba junto a otros tres amigos -dos hombres y una mujer- realizando una ruta en motocicleta que tenía como destino los Picos de Europa.

El grupo, que partió recientemente de Aveiro, había hecho noche en la ciudad vecina de Chaves el pasado lunes antes de reemprender su viaje hacia Asturias, de donde tenían previsto regresar a su país natal este mismo viernes. Viajaban en tres motocicletas y habían emprendido la ruta poco antes del accidente.

El siniestro se produjo sobre la 11,10 horas, cuando el turismo circulaba por la avenida de Castilla y realizó un giro hacia la izquierda para incorporarse a la calle Fonte do Sapo. Fue entonces cuando tuvo lugar la colisión con la motocicleta. Si bien se desconocen las circunstancias exactas del accidente, todo apunta a que este se produjo cuando la moto realizaba una maniobra para adelantar al vehículo, ya que las marcas del impacto se concentran sobre la zona delantera del lado del conductor.

El impacto sorprendió a numerosos vecinos de la zona, que salieron a la calle al oír “un golpe muy fuerte”. Testigos presenciales aseguran que el motorista llegó a “gritar pidiendo ayuda” a sus compañeros justo en el momento de la colisión.

El motorista quedó debajo del turismo, que lo arrastró varios metros antes de detenerse al subirse al bordillo. Si bien no fue necesario excarcelarlo y bastó con retirar el coche, los servicios sanitarios desplazados hasta el lugar no pudieron hacer nada por reanimarlo y solo pudieron confirmar su fallecimiento.

Tras el accidente, uno de los amigos sufrió un ataque de ansiedad y tuvo que ser atendido en el lugar por los servicios sanitarios. El resto del grupo permaneció en la zona durante la intervención de los equipos de emergencias.

Hasta el punto se desplazaron profesionales del 061, Policía Local, bomberos de Verín y efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, después de que varios particulares diesen aviso al 112 Galicia. El conductor del turismo, un vecino de Verín de avanzada edad, permaneció también en el lugar, y se le practicaron las correspondientes pruebas de alcoholemia y drogas.

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Tres fallecidos este año

Con el fallecido este martes en Verín ya son tres las víctimas mortales en accidentes de moto en lo que va de año en la provincia. El 29 de marzo, una salida de vía en la OU-P-0000, en O Riós, se cobró la vida de un hombre de 48 años. Posteriormente, el 12 de junio falleció un motorista de 42 años tras ser embestido por una furgoneta en la A-52, a la altura de Carballeda de Avia.