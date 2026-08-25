Muere un motorista de 31 años tras colisionar con un coche en la avenida Castilla de Verín

Un motorista ha perdido la vida este martes tras sufrir una colisión con un vehículo en la avenida Castilla, en Verín. El fallecido es un hombre de 31 años, vecino de Aveiro (Portugal), que se encontraba de ruta junto a otros motoristas lusos.

Las primeras informaciones en el lugar de los hechos apuntan a que el accidente se produjo cuando el turismo circulaba por la avenida de Castilla y realizó un giro hacia la izquierda para incorporarse a la calle Fonte do Sapo. En ese momento se habría producido la colisión con la motocicleta, aunque las circunstancias exactas todavía están pendientes de la investigación.

El estruendo del accidente sorprendió a los vecinos de la zona. Según relatan algunos residentes, salieron inmediatamente a la calle después de escuchar un "golpe muy fuerte" y se encontraron con la escena del siniestro. Además, los testigos presenciales aseguran que el motorista habría impactado contra el lado del conductor del turismo y el coche lo habría arrastrado varios metros hasta que terminó debajo del vehículo. En la calzada han quedado marcas de neumáticos y del arrastre de la motocicleta, mientras que el turismo acabó subido sobre el bordillo de la calle.

El vehículo implicado lo conducía un varón de avanzada edad y vecino de Verín, mientras que el fallecido formaba parte de un grupo de cuatro motoristas portugueses, tres hombres y una mujer, que habían pernoctado en Verín y que esta mañana habían iniciado una nueva ruta. Tras el accidente, la motorista del grupo sufrió un ataque de ansiedad y fue atendida en el punto del accidente.

Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 11.15 horas de este martes y fueron varios particulares los que dieron la voz de alarma. La central de emergencias movilizó a los profesionales del Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de Verín y a la Guardia Civil de Tráfico. Una vez en el punto, los servicios de emergencias confirmaron que la víctima no estaba atrapada. Los sanitarios intentaron reanimarlo, pero finalmente no pudieron salvarle la vida.

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La Guardia Civil de Tráfico se hizo cargo de las diligencias para esclarecer cómo se produjo el accidente y ya se le practicó las correspondientes pruebas de alcoholemia y drogas al conductor.