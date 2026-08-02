Feira do Viño de Monterrei 2026
GASTRONOMÍA
Detalles del evento
Monterrei, en la comarca de Verín, celebra un año mas su Feira do Viño. Un evento pensado para poner en alza los vinos y gastronomía de la D.O. Monterre. Durante tres días gastronomía y cultura conviven en Verín.
Un evento que ofrece a los asistente la posibilidad de disfrutar en vivo de catas guiadas o espectáculos de showcooking de la mano de cocineros especializados. Tres días llenos de celebración y gastronomía en Monterrei.
Durante la jornada del sábado y domingo los más pequeños podrán disfrutar en la Alameda con juegos populares. Las catas tendrán un precio de 15 € y será necesario formalizar la inscripción en el correo electrónico info@domonterrei.com.
Aquí te compartimos el programa de esta edición:
Viernes 7 de Agosto
- Comienza la XIX Feira do Viño de Monterrei en la alameda de Verín con la apertura del recinto de la feria.
Sábado 8
- Comienza el día con la apertura de los stands de degustación.
- A las 13:00 horas dará inicio un Showcooking con productos de Experiencias de Calidade “Alquimia Atlántica na cociña de Monterrei 2026” con Begoña Vázquez y Miguel López, amenizado con José Manuel Salgado.
- Por la tarde a las a las 20:00 horas tendrá lugar la cata comentada “Todos os camiños levan a Monterrei. Pasado, Presente, Futuro” con la sumiller Mariña Fernández Toro.
Domingo 9
- Comienza la jornada con la apertura de los stands de degustación.
- A las 13:00 horas, comenzará el Showcooking con productos de Experiencias de Calidade “Sabores auténticos: Fusión de conservas ecolóxicas con viños da D.O. Monterrei” con Jose Luis Prieto y Miguel López, amenizado con José Manuel Salgado.
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