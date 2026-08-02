Feira do Viño de Monterrei 2026

Monterrei, en la comarca de Verín, celebra un año mas su Feira do Viño. Un evento pensado para poner en alza los vinos y gastronomía de la D.O. Monterre. Durante tres días gastronomía y cultura conviven en Verín.

Un evento que ofrece a los asistente la posibilidad de disfrutar en vivo de catas guiadas o espectáculos de showcooking de la mano de cocineros especializados. Tres días llenos de celebración y gastronomía en Monterrei.

Durante la jornada del sábado y domingo los más pequeños podrán disfrutar en la Alameda con juegos populares. Las catas tendrán un precio de 15 € y será necesario formalizar la inscripción en el correo electrónico info@domonterrei.com.

Aquí te compartimos el programa de esta edición:

Viernes 7 de Agosto

Comienza la XIX Feira do Viño de Monterrei en la alameda de Verín con la apertura del recinto de la feria.

Sábado 8

Comienza el día con la apertura de los stands de degustación.

A las 13:00 horas dará inicio un Showcooking con productos de Experiencias de Calidade “Alquimia Atlántica na cociña de Monterrei 2026” con Begoña Vázquez y Miguel López, amenizado con José Manuel Salgado.

Por la tarde a las a las 20:00 horas tendrá lugar la cata comentada “Todos os camiños levan a Monterrei. Pasado, Presente, Futuro” con la sumiller Mariña Fernández Toro.

Domingo 9