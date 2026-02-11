Un emprendedor de Verín pone la longevidad al alcance de todos con una app

Vivir más tiempo se ha convertido en la última obsesión de Silicon Valley y de las grandes fortunas. El caso más mediático es el de Bryan Johnson, un estadounidense que gasta dos millones de dólares al año para “revertir” su edad biológica. Al mismo tiempo, la provincia de Ourense se ha situado como una potencia de la longevidad, y opta a ser la sexta región mundial declarada “zona azul” por su gran número de centenarios.

Desde Verín, José Antonio Quintas se ha propuesto unir ambas tendencias con un objetivo común: que la longevidad sea accesible para cualquier bolsillo. Tras más de un año de desarrollo autodidacta, este emprendedor acaba de lanzar “Limón - Dieta y Fitness”, una aplicación para el móvil que ofrece planes de salud, entrenamiento y nutrición para “vivir más, pero también mejor, por el precio de un café”.

La idea detrás de esta app nació tras observar la enorme brecha entre los servicios de salud prémium y el ciudadano de a pie. “Hoy en día la gente paga entre 20 y 100 euros por un plan de alimentación, lo mismo por una pauta de entrenamiento... pero no existe nada que combine todo eso y lo enfoque hacia la longevidad con una suscripción mensual asequible”, explica el creador.

La IA como motor

Aparte del precio, la app “Limón” se distingue también por su tecnología, ya que no se trata de una base de datos, sino de un sistema impulsado por inteligencia artificial (IA). En su desarrollo, Quintas ha entrenado a “agentes” de IA utilizando el conocimiento de especialistas reales: un nutricionista, un chef especializado en comida saludable y entrenadores personales.

El resultado es un sistema que no restringe, sino que educa y se adapta. El usuario no recibe una dieta estricta, sino que elige qué quiere comer y la IA recalcula las porciones y macros necesarios para cumplir sus objetivos, ya sea basándose en datos estándar o en básculas de bioimpedancia. “Puedes comer hasta pizza”, aclara el verinés, que hace hincapié en que, como cualquier otro método, el secreto reside en “la constancia y los hábitos a largo plazo”.

Conejillo de indias

Quintas avala el funcionamiento de “Limón” con su propia experiencia. Durante el año que tardó en programar la herramienta, dejó de fumar y pasó “de pesar 89 kilos a 74”. Si bien contó con asesoramiento puntual cuando el código se le complicaba, aprendió lenguajes de programación como Java desde cero, realizó el diseño y el modelo de negocio, y superó las estrictas barreras de aprobación para publicarla en la tienda de apps de Apple.

Crear una app en sus ratos libres es el último reto de este director de marketing “muy inquieto” que previamente fundó una empresa de reparto a domicilio, hizo una maqueta del Castillo de Monterrei a mano o diseñó un juego de mesa basado en Verín durante la pandemia. “No puedo tener horas libres, tengo que matar el aburrimiento de alguna manera”, asegura.

“Limón”, cuyo nombre es un guiño a una frase de “O Pescadilla”, personaje y entroideiro ilustre de Verín, ya está disponible en Android e iOS. Quintas ultima ahora la presentación de la app, que busca convertirse en un chef y entrenador de bolsillo para quienes quieren “sumar años a la vida y vida a los años”, todo ello con sello verinés.