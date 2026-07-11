Encuentran muerto a un vecino de Verín con un golpe en la cabeza en el interior de su vivienda

Un vecino de 42 años fue hallado sin vida en el interior de su vivienda, situada en el núcleo de Pazos, en el municipio de Verín. El hallazgo se produjo en la tarde del jueves, cuando el padre del fallecido encontró el cuerpo en la cocina del domicilio y alertó a los servicios de emergencia, en torno a las 15:15 horas.

Hasta el lugar se desplazó una dotación del Punto de Atención Continuada (PAC) de Verín, cuyos sanitarios únicamente pudieron certificar el fallecimiento del hombre, que, según las primeras estimaciones, se habría producido varias horas antes de ser localizado.

El cuerpo presentaba un fuerte golpe en la cabeza, que la Guardia Civil relaciona con una caída fortuita, al no apreciar signos de violencia. Será el resultado de la autopsia el que determine las causas exactas del fallecimiento.