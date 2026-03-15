Estudiantes del Chivite de Verín se convierten en europarlamentarios por un día

El instituto Xesús Taboada Chivite de Verín ha consolidado su vocación internacional tras participar el viernes en el programa Euroscola en la ciudad francesa de Estrasburgo. Un grupo de 24 alumnos y dos docentes pudo conocer desde dentro el funcionamiento del Parlamento Europeo, sumergiéndose en una experiencia formativa e intercultural.

La sesión permitió a los estudiantes verinenses ponerse en la piel de los eurodiputados para debatir asuntos fundamentales para el futuro de la Unión Europea. Entre los temas tratados destacaron la igualdad de género y el alcance del estado de derecho, materias sobre que argumentaron y defendieron distintas posturas. Un momento destacado de la jornada fue la intervención de la alumna Emma Rodríguez Gómez, quien tomó la palabra en el hemiciclo para participar activamente en el desarrollo de los debates.

Alumnado do Chivite no Parlamento Europeo. | IES Xesús Taboada Chivite

Esta invitación a la sede parlamentaria comunitaria supone un espaldarazo a la trayectoria del centro educativo como Escuela Embajadora del Parlamento Europeo. El instituto de Verín se incorporó a esta red hace tres cursos tras superar un proceso de selección entre más de 400 candidaturas. Además, su labor reciente le ha permitido alcanzar el rango de Escuela Mentora, una designación que le otorga la responsabilidad de guiar a otros centros en la promoción de los valores democráticos comunes.

Visita cultural

Delegación completa del instituto verinense en Estrasburgo. | IES Xesús Taboada Chivite

La vivencia no se limitó exclusivamente al ámbito institucional, ya que los jóvenes disfrutaron de una tarde dedicada a la cultura local. El grupo recorrió lugares emblemáticos de la capital alsaciana, como el barrio de La Petite France, los históricos Ponts Couverts y la catedral de Notre Dame.