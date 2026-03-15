Estudiantes del Chivite de Verín se convierten en europarlamentarios por un día
PROGRAMA EUROSCOLA
Los alumnos del Chivite de Verín debatieron en el Parlamento Europeo Estrasburgo acerca de cuestiones clave para la Unión Europea
El instituto Xesús Taboada Chivite de Verín ha consolidado su vocación internacional tras participar el viernes en el programa Euroscola en la ciudad francesa de Estrasburgo. Un grupo de 24 alumnos y dos docentes pudo conocer desde dentro el funcionamiento del Parlamento Europeo, sumergiéndose en una experiencia formativa e intercultural.
La sesión permitió a los estudiantes verinenses ponerse en la piel de los eurodiputados para debatir asuntos fundamentales para el futuro de la Unión Europea. Entre los temas tratados destacaron la igualdad de género y el alcance del estado de derecho, materias sobre que argumentaron y defendieron distintas posturas. Un momento destacado de la jornada fue la intervención de la alumna Emma Rodríguez Gómez, quien tomó la palabra en el hemiciclo para participar activamente en el desarrollo de los debates.
Esta invitación a la sede parlamentaria comunitaria supone un espaldarazo a la trayectoria del centro educativo como Escuela Embajadora del Parlamento Europeo. El instituto de Verín se incorporó a esta red hace tres cursos tras superar un proceso de selección entre más de 400 candidaturas. Además, su labor reciente le ha permitido alcanzar el rango de Escuela Mentora, una designación que le otorga la responsabilidad de guiar a otros centros en la promoción de los valores democráticos comunes.
Visita cultural
La vivencia no se limitó exclusivamente al ámbito institucional, ya que los jóvenes disfrutaron de una tarde dedicada a la cultura local. El grupo recorrió lugares emblemáticos de la capital alsaciana, como el barrio de La Petite France, los históricos Ponts Couverts y la catedral de Notre Dame.
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