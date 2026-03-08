El Taboada Chivite de Verín celebró 50 años de recuerdos
REENCUENTROS
El acto contó con exalumnos afamados y de prestigio que demostraron el orgullo por sus raíces
"50 años, 1.000 historias" es la frase con la que el IES Xesús Taboada Chivite de Verín celebra su 50 aniversario, una efeméride que no dejaron pasar para organizar un evento cargado de emoción.
Cuando el centro abrió sus puertas para recibir a los asistentes más impacientes, muchos se llevaron una grata sorpresa. Entre ellos, Santiago Villanueva, director general de Emerxencias, quien fue recibido por Pablo, profesor de Biología: “A este vino nacer eu e hoxe ábreme el a porta!”.
Antes del inicio del evento -y durante la pausa para el café-, los reencuentros fueron los protagonistas. Abrazos, besos y preguntas abundaban entre las caras de felicidad de alumnos y profesores, muestras de afecto que evidenciaron la importancia del vínculo que habían creado durante su paso por el centro.
César Sánchez, el director del instituto, explicó que los invitados representan “a nosa terra e o orgullo polas raíces”. Dentro del amplio abanico de invitados, todos exalumnos del centro, se encontraban figuras destacadas en diferentes ámbitos profesionales.
En una oda colectiva al centro, todos los invitados narraron sus anécdotas y trayectorias vitales, si bien dejando espacio para analizar qué fue lo que más los marcó durante su paso por el Taboada Chivite.
Yolanda Prezado, investigadora y doctora en Física, recordó a un elenco de profesores “motivado”, del que tiene muchas “lembranzas e un sentimento entrañable”. Por su parte, la periodista Esther Estévez, aclaró con orgullo que: “marchei moi ‘enchoupada’ das cousas que aprendin aqui, mais aló do academico”, aclarando que las actividades extraescolares “fórono todo para min”.
Los compañeros de mesa de estas reconocidas profesionales fueron el abogado José Manuel Gayoso y el delegado territorial de la Xunta, Manuel Pardo. Gayoso reconoció que el Chivite “foi e sigue sendo casa”, agradeciendo a los profesores “que foron as pequenas pedras que cimentaron o que son hoxe”. Manuel Pardo confesó que guarda “gratos recordos, o Chivite marcoume”, y que aún mantiene relación con sus compañeros de entonces: “Para min é unha honra estar hoxe aquí, estou coma un neno con zapatos novos”.
Además de los presentes, varios exalumnos intervinieron de forma telemática: el ingeniero Ringo P. Gamote, el deportista José Manuel Ferreira, la actriz Mariana Carballal y la ingeniera Clara Cid.
Después de la pausa para el café y un recorrido por el centro que dejó sorprendido a más de uno, los asistentes volvieron al salón de actos para la segunda ronda. Santiago Villanueva aclaró que “este instituto foi un mundo de liberdade, unha etapa moi gratificante da que non cambiaría nada porque non teño malos recordos”, y recomendó a los alumnos: “Desfrutade o momento a nivel educativo e persoal”.
Diego Lourenzo también confesó haber vivido una etapa feliz en el centro, “que co paso do tempo decátaste do que significou na construcción da persoa que es”, aclarando que “o equipo directivo deixábanos ser, fixérono moi bo traballo escoitándonos”. César, el director del centro, aprovechó para enfatizar en que “a nosa idea é que os alumnos saian de aquí cun sentimento de pertenza”.
Paquiño Álvarez habló de sus experiencias, que tras haber recorrido medio mundo en bicicleta, no han sido pocas. “Eu lembreime moito do Chivite na miña viaxe”, afirmó, “o que aprendín aquí valeume e váleme aínda hoxe”.
La última en compartir con los asistentes a esta celebración del centro fue Sabela Souto, quien subió por sorpresa al escenario. Emocionada, Sabela agradeció a sus profesores: “Profesores que te marcan porque te axudan a verte a ti mesma”.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
COMENTADAS POR EXPERTOS
A Feira do Lázaro de Verín ofrecerá catas con viños da D.O. Monterrei
Lo último
A MESA Y MANTELES
La excelencia gastronómica: los Bertóns
Los riesgos de apoyar a Trump