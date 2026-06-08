Festa fin de curso do Conservatorio de Verín e graduación do Grao Profesional
PRIMEIRA PROMOCIÓN
A primeira xeración en completar o Grao Profesional do Conservatorio de Verín protagonizará unha gala especial
O Auditorio de Verín vestirá as súas mellores galas este luns para celebrar a festa de fin de curso do Conservatorio Profesional de Música (CMUS) da vila, unha cita protagonizada pola graduación do alumnado de Grao Elemental e da promoción de Grao Profesional, a primeira na historia do centro.
A velada, que arrancará ás 20,00 horas, promete ser unha homenaxe ao esforzo e ao talento da mocidade verinense e da comarca. O alumnado do Conservatorio compartirá ademais escenario cos estudantes do instituto Xesús Taboada Chivite, que interpretarán o famoso musical “Mamma Mia!” e as súas coñecidas cancións do grupo sueco ABBA.
Dende o Concello, CMUS e Asociación de nais e pais convidan a toda veciñanza a acudir en familia e encher o auditorio para arroupar aos novos graduados nun acto no que non faltarán música nin sorpresas
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