“Mamma mia!” en galego, o novo musical do instituto Chivite de Verín
DÉCIMA OBRA
O alumnado do instituto Xesús Taboada Chivite de Verín subirá ao escenario a semana que vén tras un ano de traballo
O Hotel Maruxa prepárase para abrir as súas portas na vila de Verín a partir da semana que vén con motivo da representación do recoñecido musical “Mamma mia!”, a nova adaptación ao galego do instituto Xesús Taboada Chivite. Este mércores tivo lugar o último ensaio antes de que alumnado e profesorado suban ao escenario do centro -os días 9 e 10- e do auditorio municipal -o 12 e o 13-.
Despois de encadenar dous libretos orixinais, o profesor David Rodríguez Rivada apostou para o décimo musical do instituto por representar un musical xa coñecido e que foi levado ao cinema. Como xa é norma dende 2012, a obra representarase en galego, con cancións de ABBA adaptadas pola docente Isabel Cota, continuando a aposta pola normalización lingüística. Nesta versión, as coreografías son totalmente diferentes, creadas por Helena Pousada e Elisa Álvarez.
Os musicais do Chivite son un “proxecto de centro”, que busca xerar espazos de convivencia para alumnado de distintos cursos, pero tamén cos seus mestres, que axudan en moitas tarefas e participan no coro da obra. Tamén haberá instrumentación ao vivo.
Os interesados en acudir a algunha das catro funcións, que terán todas lugar ás 20,30 horas, deberán recoller a súa entrada de balde na secretaría do instituto, en horario de oficina.
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