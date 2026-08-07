Galería | Brindis, música y tradición para inaugurar la Feria del Viño de Monterrei, en fotos
XIX EDICIÓN
Antía Pérez inaugura la XIX Feria del Viño de Monterrei con un emotivo pregón que puso en valor el esfuerzo detrás de cada botella y la Cofradía suma tres nuevos miembros
La XIX Feria del Viño de Monterrei arrancó este viernes en Verín con un emotivo pregón de la futbolista de Laza Antía Pérez, que vinculó los valores del deporte y la viticultura, como el esfuerzo, la constancia y el relevo generacional. La jornada reunió a representantes institucionales y del sector, que pusieron en valor el trabajo de los casi 400 viticultores y 30 bodegas de la comarca.
Horas antes, la Cofradía dos Viños de Monterrei incorporó a tres nuevos miembros: Enrique Fernández Pérez, José Luis Mateo García y Vicente Rodríguez Jiménez. Con estas incorporaciones, la entidad alcanza ya los 60 cofrades.
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Galería | Brindis, música y tradición para inaugurar la Feria del Viño de Monterrei, en fotos
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Alan Pérez
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Galería | Brindis, música y tradición para inaugurar la Feria del Viño de Monterrei, en fotos
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Alan Pérez
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Galería | Brindis, música y tradición para inaugurar la Feria del Viño de Monterrei, en fotos
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Alan Pérez
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Galería | Brindis, música y tradición para inaugurar la Feria del Viño de Monterrei, en fotos
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Alan Pérez
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Galería | Brindis, música y tradición para inaugurar la Feria del Viño de Monterrei, en fotos
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Alan Pérez
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Galería | Brindis, música y tradición para inaugurar la Feria del Viño de Monterrei, en fotos
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Alan Pérez
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Galería | Brindis, música y tradición para inaugurar la Feria del Viño de Monterrei, en fotos
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Alan Pérez
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Galería | Brindis, música y tradición para inaugurar la Feria del Viño de Monterrei, en fotos
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Alan Pérez
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Galería | Brindis, música y tradición para inaugurar la Feria del Viño de Monterrei, en fotos
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Alan Pérez
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Galería | Brindis, música y tradición para inaugurar la Feria del Viño de Monterrei, en fotos
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Alan Pérez
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Galería | Brindis, música y tradición para inaugurar la Feria del Viño de Monterrei, en fotos
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Alan Pérez
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Galería | Brindis, música y tradición para inaugurar la Feria del Viño de Monterrei, en fotos
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Alan Pérez
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Galería | Brindis, música y tradición para inaugurar la Feria del Viño de Monterrei, en fotos
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Alan Pérez
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Galería | Brindis, música y tradición para inaugurar la Feria del Viño de Monterrei, en fotos
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Alan Pérez
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Galería | Brindis, música y tradición para inaugurar la Feria del Viño de Monterrei, en fotos
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Alan Pérez
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Galería | Brindis, música y tradición para inaugurar la Feria del Viño de Monterrei, en fotos
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Alan Pérez
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Galería | Brindis, música y tradición para inaugurar la Feria del Viño de Monterrei, en fotos
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Alan Pérez
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Galería | Brindis, música y tradición para inaugurar la Feria del Viño de Monterrei, en fotos
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Alan Pérez
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Galería | Brindis, música y tradición para inaugurar la Feria del Viño de Monterrei, en fotos
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Alan Pérez
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Galería | Brindis, música y tradición para inaugurar la Feria del Viño de Monterrei, en fotos
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Alan Pérez
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Galería | Brindis, música y tradición para inaugurar la Feria del Viño de Monterrei, en fotos
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Alan Pérez
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Galería | Brindis, música y tradición para inaugurar la Feria del Viño de Monterrei, en fotos
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Alan Pérez
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Galería | Brindis, música y tradición para inaugurar la Feria del Viño de Monterrei, en fotos
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Alan Pérez