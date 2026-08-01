Galería | Verín sale a la calle para defender su hospital y reclamar la reactivación de servicios

Cientos de personas marcharon en Verín para solicitar la reactivación de servicios en su hospital público y así evitar desplazamientos hasta Ourense para tratarse con especialistas. Una situación que también se manifiesta en las largas listas de espera para acceder a ciertos servicios como el de Neurología.

Los vecinos de Verín salieron a las calles para defender su hospital y reclamar la reactivación de servicios como el de Cardiología. En una marcha convocada por la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública da Comarca de Monterrei centenares de personas marcharon en pro de su hospital y demostrar el continuo deterioro que vive su hospital.

Con pancartas donde se leía "non pedimos privilexios, pedimos sanitari@s" recorrieron los vecinos las calles de Verín desde las 19:30 horas de este sábado 1 de agosto. Una convocatoria que reunió a una multitud pese a estar en plenas vacaciones de verano y operación salida.

Verín habló y pide más medios para su hospital.