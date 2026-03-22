Homenaxe a Ramón e José, os defensores da música tradicional en Verín
FIGURAS CLAVE
Estrela do Val congregou a un cento de persoas que festexaron a Ramón López e José Carlos Moreiras, figuras clave na transmisión da música e do baile tradicional na comarca de Verín.
Máis de 120 persoas participaron este sábado nunha homenaxe a Ramón e José, dúas figuras clave na transmisión da música e do baile tradicional na comarca de Verín. O encontro, celebrado no Estrela do Val (Castrelo do Val), reuniu alumnado de distintas xeracións, asociacións culturais, amizades e familiares nun acto que puxo no centro a dimensión comunitaria do seu traballo.
A homenaxe, organizada de maneira sorpresa, comezou cun recibimento colectivo no que os asistentes formaron un corredor humano para darlles a benvida, acompañado por gaiteiros. Ramón e Jose avanzaron entre a xente, saudando unha por unha ás persoas coas que compartiron ensaios, actuacións e anos de traballo arredor da música tradicional.
No xantar tivo lugar un dos momentos máis memorables: a lectura dunha carta de agradecemento e a interpretación dunha peza colectiva, acompañada por música tradicional, na que participou o conxunto das asistentes. A programación completouse con actuacións do alumnado de Candaira e cunha foliada aberta final.
Fíxoselles entrega de varios agasallos vinculados á súa traxectoria, entre eles unha pandeireta e unha pandeira elaboradas especificamente para cada un deles, así como unha publicación especial que recolle, a través de testemuños, o impacto do seu traballo. Ramón e Jose estiveron vinculados a proxectos como o grupo Birimbao, a súa participación en Brixel ou a creación da escola Candaira. Antes incluso de poñer en marcha este proxecto, xa iniciaran un traballo de recollida por toda a provincia de Ourense —e tamén noutras zonas de Galicia— nun momento no que apenas había iniciativas deste tipo.
A homenaxe serviu así para visibilizar o alcance real do seu traballo: unha rede de persoas que, a través da música e do baile, continúan activando a tradición na vida cotiá da comarca.
