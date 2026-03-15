Bieito Romero, fundador de Luar na Lubre: "Seguimos aquí logo de 40 anos porque o público respalda a música que facemos"
ENTREVISTA
Catro décadas de traxectoria non se cumpren todos os días, e moito menos mantendo intacta a esencia e o respaldo do público. Luar na Lubre atópase inmersa na súa “Xira Lubre: 40 aniversario” mentres ultima o lanzamento do seu novo disco. Falamos con Bieito Romero, membro fundador do grupo, para facer balance deste fito histórico antes do seu esperado reencontro co público ourensán o vindeiro 28 de marzo no Auditorio da cidade.
Pregunta. Están inmersos na “Xira Lubre: 40 aniversario”, que supón para Luar na Lubre e para vostede este percorrido?
Respuesta. Para nós, e para min particularmente, é un soño cumprido e que seguirá cumpríndose. Na música, sexa do estilo que sexa, é un fito extraordinario cumprir 40 anos. E, ademais, facéndoo cunha boa saúde artística e persoal. Se lle sumamos que estamos a piques de editar o noso vixésimo primeiro traballo, non podemos menos que estar moi satisfeitos coa nosa traxectoria.
P. Que se atopa o público nesta xira e no novo traballo, “Lubre”?
R. Presentamos temas clásicos do noso repertorio combinados con temas novos. Xiran ao redor da palabra “Lubre”, un termo que conseguimos que a Real Academia Galega recoñecese: “Bosque sagrado onde os celtas celebraban os seus rituais”. Vai ser un libro-disco con 14 temas musicais e unhas 40 colaboracións de arqueólogos, poetas e ilustradores que fan as súas achegas sobre este concepto.
P. O primeiro concerto en Galicia será o 28 de marzo en Ourense. Teñen gran agarimo pola cidade de As Burgas...
R. Penso que xa é unha tradición. Hai anos que comezamos os concertos galegos en Ourense. Comezamos os concertos galegos en Ourense porque sabemos que aí somos ben queridos e a xente empatiza moito co que facemos. A min faime especial ilusión porque as miñas raíces están na provincia. É a terra dos meus pais.
P. Nestes 40 anos souberon conquistar ao público.
R. É o valor fundamental de Luar na Lubre. Seguimos aquí logo de 40 anos porque o público respalda a música que facemos. Mercan as entradas e os discos, e iso mantennos vivos. Os teatros e auditorios aos que imos sempre están ateigados de xente participativa. Iso é o que temos que mimar porque é o público o que fai posible que Luar na Lubre sexa o que é e teña continuidade.
P. Actuaron por todo o mundo, demostrando que a música galega traspasa calquera fronteira.
R. Si, rompemos ese topicazo de que cantando en galego non iamos chegar lonxe. Quizais sexamos o grupo galego máis internacional da historia, levantando emocións na nosa lingua. Temos actuado en Cabo Verde, Xerusalén, Belén ou Kazajistán, onde conectamos marabillosamente malia as diferenzas. E, pola súa magnitude, sempre lembramos o concerto de 1999 en Oleiros con Mike Oldfield e The Corrs.
P. Como ven ás novas xeracións con respecto á súa música?
R. Coa música galega estase dando un movemento moi interesante de xente moza que participou en escolas de baile e música e están agromando con forza por toda Galicia. E, no que a nós nos atinxe, a música celta, temos un público moi heteroxéneo. E aí é onde está a gran virtude: poder convocar a xente de diferentes idades e variado e compartir paixón por algo que están escoitando. Sabemos que somos banda sonora da vida de moitas persoas e iso transmítese de pais a fillos.
P. A modo de remate, que agarda nos vindeiros meses?
R. Seguiremos coa xira por España e Europa, pode que con regreso a Sudámerica e aterraxe en Australia. No 2028 temos previsto darlle voltas a un novo proxecto. E, a partir de aí, deixarse levar!.
Contenido patrocinado
Lo último
AYUDAS EN LA CANTABRIA EXTERIOR
Ya se pueden solicitar las ayudas para la remodelación y equipamiento de las Casas de Cantabria en el exterior
CONTRACRÓNICA
Un buen toque de atención para el COB ante el Tizona
La espuma de la inteligencia artificial