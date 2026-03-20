El instituto Taboada Chivite de Verín participa en la novena edición "Cantamos coas Mans"

La Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia (FAXPG) celebra la novena edición de “Cantamos coas Mans”, el concurso escolar que invita a la comunidad educativa a interpretar canciones en lengua de signos y que este año reúne 15 candidaturas procedentes de centros de toda Galicia, entre ellos el IES Taboada Chivite de Verín.

El certamen es ya un referente consolidado en cuanto a promoción de la inclusión, y en él participan tanto centros que cuentan con alumnos sordos como otros en los que no. En esta ocasión participan estudiantes de todas las etapas —desde Infantil hasta Secundaria— que, junto a personal docente, no docente y hasta algunas familias, se han implicado para acercar la lengua de signos al entorno escolar y sensibilizar sobre su valor cultural y social.

El colegio verinense interpreta "Oliveira ardendo" una canción de 2025 cantada por Brassica Rapa, Antía Muíño y Mondra. La canción aborda el conflicto de Palestina a través de la historia de dos hermanas que encuentran Belén en llamas en pleno conflicto.

Además del Premio del Público, que se decide mediante votación online en la web de la FAXPG, el concurso cuenta con un Premio del Jurado y varias menciones de honor que se otorgarán a las propuestas más destacadas. Los nombres de los centros ganadores se darán a conocer la próxima semana, y el concurso culminará el 8 de mayo con una gala de entrega de premios en la Ciudad de la Cultura de Galicia en la que actuarán los centros galardonados.