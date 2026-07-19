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¿Sabe usted que todo un jefazo de la “movida galega” estuvo presente en el Extruga de Verín?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, Antón Reixa, todo un jefazo de la “movida galega”, estuvo presente el sábado en el Extruga de Verín

El poeta, músico y productor Antón Reixa, que llegó a presidir la SGAE.
El poeta, músico y productor Antón Reixa, que llegó a presidir la SGAE.

¿Sabe usted que todo un jefazo de la “movida galega” estuvo presente este sábado en el Extruga de Verín? ¿Que entre el público se dejó ver Antón Reixa, que seica facer non facía “un sol de carallo”, pero no fue impedimento para estar? ¿Que es un mito de la música y con sus estrofas no quedó nadie “resentido”, más bien todo lo contrario, fascinó junto al resto de su grupo a varias generaciones?

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