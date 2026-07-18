Verín disfrutó de la cultura urbana con el Extruga

Verín acogió este sábado la jornada central del Extruga na Rúa Festival 2026, un evento que volvió a reunir a cientos de personas para disfrutar de la música, el deporte y la cultura urbana, donde hubo actividades deportivas, talleres, arte, gastronomía y conciertos hasta bien entrada la madrugada. La jornada comenzó en la playa fluvial con la Baixada do Río Támega, que se recuperó en esta edición. Paralelamente se celebró la sesión vermú con música, un taller de break dance y la apertura de la zona gastronómica, las food trucks y el mercadillo, que permanecieron activos durante toda la jornada.

Por la tarde, el protagonismo fue para la Liga Xunta Break, la batalla de gallos organizada por Horus Rap, las exhibiciones de BMX y scooter, además de un taller de tatuaje, una zona de realidad virtual y diversas propuestas de animación que mantuvieron una gran participación de público.

La música tomó el relevo al caer la tarde con un cartel que incluyó un showcase sorpresa

La música tomó el relevo al caer la tarde con un cartel que incluyó un showcase sorpresa, la final de la batalla de gallos y los conciertos de Xian Pais, Lil Sam, LG1DO y Tapa D’Orella, antes de la esperada actuación de Morodo & Jah Nattoh, acompañados por Unity Sound, uno de los grandes reclamos de esta edición. La madrugada continuó con las sesiones de Chapamama Crew y Handiko B2B Andria, quienes cerraron el festival.