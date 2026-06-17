Un juzgado insta al Concello de Verín a pagar 683.000 euros de facturas de luz y gas

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Ourense ha requerido al Concello de Verín el pago de 683.848,15 euros por facturas pendientes de suministro de gas y electricidad, más intereses. La resolución judicial del pasado 28 de mayo da un plazo de un mes para hacer efectivo el abono de la cantidad adeudada y advierte de consecuencias legales en caso de incumplir.

Tras conocerse el requerimiento, el PP de Verín criticó la gestión económica del gobierno municipal de PSOE y BNG, y aseguró que la situación refleja los problemas financieros que atraviesa el Concello. Los populares sostienen que la resolución judicial confirma las denuncias realizadas por su grupo en los últimos plenos sobre la existencia de facturas pendientes de pago, deudas con proveedores y dificultades en la gestión económica municipal. Afirman que la situación es “preocupante” y recuerdan que Hacienda ha exigido al Concello la regularización de sus obligaciones con los proveedores, por lo que reclaman una gestión “más responsable” de las cuentas públicas.

Por su parte, el regidor Gerardo Seoane asegura que estas deudas ya están “incluidas no plan de pagos”, en referencia al mecanismo estatal para liquidar deudas al que Hacienda obligó recientemente al Consistorio a unirse para liquidar 3,7 millones pendientes con más de 250 proveedores, y avanza que se pagarán “o día 26 deste mes, segundo di o Ministerio”.