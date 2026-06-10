ROLDA DE PRENSA
O PP de Verín tilda de “propaganda” os anuncios do Concello
ROLDA DE PRENSA
A operación de crédito aprobada en pleno polo Concello de Verín hai unha semana aínda colea. Nese senso, o Partido Popular asegurou este mércores que dos dous millóns do préstamo que se anunciaron que se destinarían á pavimentación de rúas na vila e en 11 núcleos rurais, finalmente “só se destinarán 450.000 euros”.
A voceira popular, Lara Da Silva, acusou ao alcalde Gerardo Seoane de “enganar á cidadanía” cos importes das obras, xa que os informes de Intervención Municipal reflicten partidas diferentes. “Unha propaganda máis que deixa en evidencia que os orzamentos elaborados polo bipartido PSOE-BNG son papel mollado”, sinalou.
Os populares extenderon á súa crítica á xestión económica, pondo como exemplo o proxecto da nova escola infantil. “Deixaron perder unha axuda de 700.000 euros para cargar a factura sobre os veciños”, lamentou Da Silva, que tamén apuntou ao “encarecemento nos últimos anos do servizo remunicipalizado da auga”
Finalmente, sobre o “plan de pago” anunciado polo grupo de goberno para sanear as obrigas con provedores, o PP aclarou que o abono ás máis de 250 empresas afectadas non é un logro municipal, destacando “que se hoxe se pagan non é por vontade política nin por unha xestión eficiente, senón porque Facenda os obriga”.
Pola súa banda, o alcalde Seoane rexeitou as acusacións do PP, asegurando que “houbo unha modificación orzamentaria, pero o crédito destinarase a pavimentacións, que é algo que a veciñanza precisa”. Sobre o proceso para saldar a débeda, afirma que é “bo para o Concello e para todos, só acelera un proceso que xa tiñamos previsto”.
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