Le piden más de 100.000 euros y la retirada del carné por atropellar a una mujer en Verín

La Fiscalía reclama 101.829,37 euros de indemnización, una multa de seis euros diarios durante doce meses y la retirada del carné durante dos años y dos meses para un hombre acusado de atropellar a una peatón en Verín.

El juicio, que se celebrará el 22 de septiembre de 2026 en el Tribunal de Instancia de Ourense, quedó señalado tras no alcanzarse acuerdo en la audiencia preliminar.

Según el escrito fiscal, el acusado circulaba por la Avenida de Laza el 28 de agosto de 2023 con “absoluta falta de atención”, y no se detuvo ante una mujer de 27 años que cruzaba correctamente por un paso de peatones, arrollándola.

La víctima sufrió fracturas, contusiones y secuelas que requirieron intervenciones quirúrgicas y tratamiento médico. La indemnización solicitada incluye cuantías por lesiones temporales, secuelas, operaciones y perjuicio moral por pérdida de calidad de vida.