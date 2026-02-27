ACCIDENTE DE TRÁFICO
Una persona de avanzada edad herida al ser atropellada en Viana do Bolo
ACCIDENTE DE TRÁFICO
A las 10:25 horas de la mañana de este viernes, 27 de febrero, se informaba de un atropello entre los puntos kilométricos 20 y 21 de la OU-533, a su paso por Viana do Bolo. Lo sufrió una persona de edad avanzada que resultó herida en el accidente-
Hasta el punto se desplazaron Urgencias Sanitarias, Policía Local, Protección Civil de Viana y GES de A Veiga.
