“Chivi-Fire”, o líquido ignífugo do instituto Chivite de Verín, foi premiado en Vigo

INNOVACIÓN MOI EFICAZ

Un produto ignífugo feito con materiais biodegradables e que crea unha película que impide o paso do lume é unha das invencións dun grupo de alumnas do Chivite de Verín que foron premiadas

Eva Alonso, Lucía Álvarez, Alba Estévez e Laura López, na feira CinVigo 2026.
Eva Alonso, Lucía Álvarez, Alba Estévez e Laura López, na feira CinVigo 2026. | IES Xesús Taboada Chivite

Un grupo de cinco alumnas de 1º de Bacharelato do instituto Xesús Taboada Chivite de Verín acadaron o primeiro posto na súa categoría no IV festival cientifico CinVigo, que tivo lugar a fin de semana na cidade olívica. Este equipo do Clube de Ciencia, formado por Eva Alonso, Lucía Álvarez, Alba Estévez, Laura López e Doaa Garçan, que non puido acudir a Vigo, presentou un proxecto para facer fronte aos incendios forestais no que levan traballando dende outubro, baixo a supervisión dos docentes Pablo Blanco e Francisco Mos.

O traballo “Incendios forestais: antes, durante e despois do lume”, divídese en tres solucións tecnolóxicas segundo eses eixes. A primeira consiste nunha app chamada “Chivi-Forest”, escrita coa linguaxe Python, que axuda a mapear e priorizar as limpezas dos monte. A segunda é un produto ignífugo bautizado como “Chivi-Fire”, un líquido a base de ingredientes biodegradables e económicos, que frea eficazmente o avance das chamas. A terceira solución son as biocápsulas “Chivi-Seeds”, bombas de semente con substrato e arxila ás que se lle engadiu un polímero híperhumectante para favorecer a reforestación con árbores autóctonas.

Pablo Blanco salienta que o Chivite foi o único centro “público e do rural” en recibir un galardón. Como premio, as estudantes recibiron unha tablet e desfrutarán dunha estadía no Centro de Investigación en Nanomateriais e Biomedicina de Vigo. O proxecto espertou grande interese entre os profesionais pola súa utilidade práctica e no conselleiro de Educación, Román Rodríguez.

