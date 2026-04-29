INNOVACIÓN MOI EFICAZ
“Chivi-Fire”, o líquido ignífugo do instituto Chivite de Verín, foi premiado en Vigo
INNOVACIÓN MOI EFICAZ
Un grupo de cinco alumnas de 1º de Bacharelato do instituto Xesús Taboada Chivite de Verín acadaron o primeiro posto na súa categoría no IV festival cientifico CinVigo, que tivo lugar a fin de semana na cidade olívica. Este equipo do Clube de Ciencia, formado por Eva Alonso, Lucía Álvarez, Alba Estévez, Laura López e Doaa Garçan, que non puido acudir a Vigo, presentou un proxecto para facer fronte aos incendios forestais no que levan traballando dende outubro, baixo a supervisión dos docentes Pablo Blanco e Francisco Mos.
O traballo “Incendios forestais: antes, durante e despois do lume”, divídese en tres solucións tecnolóxicas segundo eses eixes. A primeira consiste nunha app chamada “Chivi-Forest”, escrita coa linguaxe Python, que axuda a mapear e priorizar as limpezas dos monte. A segunda é un produto ignífugo bautizado como “Chivi-Fire”, un líquido a base de ingredientes biodegradables e económicos, que frea eficazmente o avance das chamas. A terceira solución son as biocápsulas “Chivi-Seeds”, bombas de semente con substrato e arxila ás que se lle engadiu un polímero híperhumectante para favorecer a reforestación con árbores autóctonas.
Pablo Blanco salienta que o Chivite foi o único centro “público e do rural” en recibir un galardón. Como premio, as estudantes recibiron unha tablet e desfrutarán dunha estadía no Centro de Investigación en Nanomateriais e Biomedicina de Vigo. O proxecto espertou grande interese entre os profesionais pola súa utilidade práctica e no conselleiro de Educación, Román Rodríguez.
También te puede interesar
INNOVACIÓN MOI EFICAZ
“Chivi-Fire”, o líquido ignífugo do instituto Chivite de Verín, foi premiado en Vigo
PRESENTARON UN ESCRITO
O PP de Verín esixe “claridade e transparencia” sobre Fontenova
TINTA DE VERANO
Proyecto nacional
SEGUNDA FEDERACIÓN
Lucas Puime, de la UD Ourense: “Vamos a dar guerra”
TRIBUNA
María Teresa Cortón, a mestra que iluminou a memoria de Otero Pedrayo
REFORESTACIÓN EN MONTERREI
Galería | Numerosos niños reforestan A Caridade tras los incendios del pasado agosto