PAVIMENTACIÓN Y ASFALTADO
El PP duda de la legalidad de un nuevo préstamo para el Concello de Verín
APOSTA POLOS SERVIZOS
A Mancomunidade de Municipios da Comarca de Verín, ente supramunicipal que engloba a sete concellos, aprobou este martes o orzamento para 2026 cos votos favorables de Cualedro, Laza, Monterrei e Oímbra, e a abstención de Castrelo do Val, Verín e Vilardevós.
As contas presentadas onte na asemblea, celebrada no Concello verinense, ascenden a 3.437.000 euros, cantidade lixeiramente inferior aos 3,7 millóns récord do 2025. A meirande parte desa cantidade destínase a persoal -1,65 millóns- e bens e servizos -1,56 millóns-, con apenas 136.600 euros destinados a investimentos.
O presidente, José Luis Suárez, defendeu un orzamento que definiu como “continuista”, e reivindicou a carteira de servizos “bastante ampla” que presta a entidade, como “a recadación, o punto limpo, o equipo de maquinaria, o Centro de Información á Muller (CIM), as brigadas de incendios ou os cursos formativos”. Engadiu que cre na “potencialidade” do ente, que debe ser “o prestador de servizos por excelencia na comarca, indo unidos e non por separado”.
No turno de intervencións, a alcaldesa de Oímbra, Ana Villarino, quixo coñecer máis sobre certas achegas. Pola súa banda, a tenente de alcalde de Vilardevós, Eva Gamote, pediu “máis ambición” e propuxo a elaboración dun “plan de viabilidade” debido á gran cantidade de persoal -76 traballadores-, remitíndose a un informe de secretaría e intervención que tildou de “demoledor” debido ás “tensións de Tesourería”.
Suárez rexeitou esas apreciacións, afirmando que sempre se teñen atopado “solucións” e que seguirán chamando á porta doutras administracións, como “Xunta e Deputación”.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
PAVIMENTACIÓN Y ASFALTADO
El PP duda de la legalidad de un nuevo préstamo para el Concello de Verín
APOSTA POLOS SERVIZOS
A Mancomunidade de Verín terá un orzamento "continuista" en 2026
UN GATO SIGUE DESAPARECIDO
Rescatan a Tigre, un perro que huyó tras un accidente en la A-75 en Verín
INCENDIOS Y VELUTINAS
La apicultura, una colmena de retos y oportunidades para el rural
Lo último
LA PUNTILLA
Motivar
INICIO DEL VERANO CLIMATOLÓGICO
La Xunta activa la alerta temprana frente a los riesgos por el calor
DENDE SEIXO-ALBO
Realidades semellantes
PARA EVITAR EL ABANDONO
PP y PSOE reclaman más protección para los edificios de la ciudad de Ourense