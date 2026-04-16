A Mancomunidade de Verín incorporará 20 brigadistas nesta campaña de lumes
PRAZO ABERTO
A Mancomunidade de Verín convoca 20 prazas para conformar un total de catro brigadas para o seu servizo de prevención e defensa contra os incendios forestais este ano
A Mancomunidade de Municipios da Comarca de Verín iniciou o proceso de selección de persoal para conformar catro brigadas para o seu servizo de prevención e defensa contra incendios forestais, trala publicación oficial das bases este luns no Boletín Oficial da Provincia. A convocatoria inclúe un total de 20 prazas, que se distribuén en 12 postos de peóns, catro de peóns condutores e catro de xefes de brigada.
Entre as funcións que deberán cumprir os traballadores inclúense labores de prevención de lumes forestais (desbrozas de faixas de prevención secundarias, montes e limpeza de camiños) e labores de investigación de parcelas de faixas secundarias de xestión de biomasa. O proceso de selección é o de concurso-oposición, polo que os aspirantes deberán reunir os requisitos esixidos, valorarase a súa experiencia profesional e formación, e deberán superar probas teóricas, prácticas, físicas e médicas.
As persoas seleccionadas asinarán un contrato ata o vindeiro 3 de novembro. Estableceuse un salario bruto mensual de 1.574 euros para as categorías de peón e peón condutor, mentres que no caso dos xefes de brigada a remuneración ascenderá ata os 1.824 euros.
Solicitudes
O último día para a presentación de solicitudes é o vindeiro luns, 20 de abril. Os interesados poden formalizar o seu trámite de xeito presencial no Rexistro Xeral da Mancomunidade ou a través de medios telemáticos na sede electrónica da entidade na ligazón habilitada para o rexistro electrónico xeral.
Contenido patrocinado
