A Mancomunidade de Verín volverá contar con catro brigadas esta campaña
APOIO CLAVE
O pleno de marzo da Mancomunidad de Verín confirmou que este ano a institución reforzará aos concellos con novas brigadas contra os lumes
Os sete concellos que conforman a Mancomunidade de Municipios da Comarca de Verín volverán contar cos servizos de catro brigadas de prevención e defensa contra os incendios forestais nesta vindeira campaña, repetindo o convenio do ano pasado.
Os profesionais traballarán durante seis meses, e segundo o presidente da Mancomunidade, José Luis Suárez, “estamos traballando para que inicien o seu labor o 1 de maio”. Suárez salientou tamén que en 2025 “funcionaron moi ben, inspeccionaron e levantaron actas de limpeza das faixas secundarias”.
O pleno ordinario do mes de marzo, celebrado no Concello de Verín, incluíu a aprobación da conta xeral do orzamento de 2025 e a liquidación do mesmo, que ascendeu a 8.772,99 euros.
Sensibilización nos concellos
No turno de rogos e preguntas, o tenente de alcalde de Verín, Diego Lourenzo, puxo sobre a mesa o interese da Fundación Amaranta, que axuda á integración de mulleres en contextos de prostitución, para que dean formacións de sensibilización aos traballadores municipais dos concellos da Mancomunidade, en especial aos de asuntos sociais.
