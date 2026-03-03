A Mancomunidade de Verín aposta pola formación para desempregados

As persoas desempregadas da comarca de Monterrei benefícianse de cinco cursos para mellorar as súas posibilidades de atopar traballo

Representantes institucionais, xunto con profesionais e alumnos da Mancomunidade.
A Mancomunidade de Verín está a impartir cinco accións formativas para persoas desempregadas (AFD) grazas a unha achega de 251.000 euros da Consellería de Emprego, Comercio e Emigración. En conxunto, este programa supón un total de máis de 500 horas formativas dirixidas a 13 alumnos.

As formacións inclúen un curso de atención socio-sanitaria a persoas dependentes en institucións sociais, de organización e xestión de almacéns, de operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais, actividades de xestión administrativa e de confección e publicación de páxinas web.

O delegado territorial da Xunta, Manuel Pardo, desprazouse onte ata as instalacións da entidade, xunto co presidente da Mancomunidade e alcalde de Monterrei, José Luis Suárez, e o deputado Víctor Baladrón. Lembrou que a Xunta inviste máis de 1,4 millóns nos cursos AFD na provincia e sinalou que a nova convocatoria 2026-2027, aberta ata o 30 de novembro, está dotada con 40 millóns.

