A Mancomunidade de Verín aposta pola formación para desempregados
A Mancomunidade de Verín está a impartir cinco accións formativas para persoas desempregadas (AFD) grazas a unha achega de 251.000 euros da Consellería de Emprego, Comercio e Emigración. En conxunto, este programa supón un total de máis de 500 horas formativas dirixidas a 13 alumnos.
As formacións inclúen un curso de atención socio-sanitaria a persoas dependentes en institucións sociais, de organización e xestión de almacéns, de operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais, actividades de xestión administrativa e de confección e publicación de páxinas web.
O delegado territorial da Xunta, Manuel Pardo, desprazouse onte ata as instalacións da entidade, xunto co presidente da Mancomunidade e alcalde de Monterrei, José Luis Suárez, e o deputado Víctor Baladrón. Lembrou que a Xunta inviste máis de 1,4 millóns nos cursos AFD na provincia e sinalou que a nova convocatoria 2026-2027, aberta ata o 30 de novembro, está dotada con 40 millóns.
