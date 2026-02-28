Movilizar 4.000 viviendas vacías y el nuevo PXOM, los retos de Verín

La Casa da Cultura de Verín albergó este sábado la cuarta jornada informativa que el PP de Ourense viene celebrando en la provincia. Vecinos y simpatizantes llenaron el salón de actos, lo que refleja el interés que despierta el acceso a la vivienda, la principal preocupación de la sociedad, especialmente entre los jóvenes

El debate arrancó centrándose en la problemática de la villa del Támega, que actualmente se sitúa como el tercer concello ourensano con mayor número de viviendas vacías, 4.076 inmuebles, y muy pocas en alquiler. Por fortuna, la okupación en Verín se sitúa “en mínimos”. El coordinador del área de Vivenda e Urbanismo del PPdeOU, Benito Iglesias, advirtió de que al propietario de una vivienda “hay que darle seguridad jurídica y bonificarlo fiscalmente para que movilice su inmueble hacia el mercado de alquiler”.

Remarcó que Verín necesita aprobar definitivamente su Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) para dotarse de “más suelo, más vivienda protegida, seguridad jurídica urbanística, menos burocracia y más rebajas fiscales”. A su juicio, la actual Ley de Estatal de Vivienda solo ha conseguido “que haya menos oferta y que sea más cara”, por lo que pidió su derogación. En contraposición, defendió la política de vivienda de la Xunta: “Presentó la mayor partida presupuestaria de las 17 comunidades autónomas para duplicar el parque de vivienda social”.

Inseguridad jurídica

Sonia Ogando, concelleira en Ourense, abordó la problemática actual y aspectos que generan temor entre los propietarios y contribuyen a la escasez de oferta. Señaló que el aumento del precio de la vivienda en Galicia se debe a que “no hay seguridad jurídica”. También explicó las diferencias entre pequeños y grandes propietarios, habló de los “inquiokupas” y detalló el funcionamiento de los seguros de impago de alquiler.

Por su parte, la jefa territorial de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, Pilar Fernández, detalló las líneas de ayuda impulsadas por la Xunta, como la nueva convocatoria del programa “Fogar Vivo”, destinado a movilizar viviendas en alquiler accesible, así como las ayudas para la rehabilitación de inmuebles en el rural, los avales destinados a que los jóvenes adquieran vivienda y el programa de viviendas públicas de titularidad municipal, que ya han empleado O Riós o Cualedro. Fernández recordó que el Concello de Verín se ha aherido a un programa autonómico para movilizar suelos de titularidad municipal, gracias al que se construirán “15 vivendas protexidas”.

"Oportunidad perdida"

En la clausura, Luis Menor enfatizó que una vivienda vacía es “unha oportunidade perdida, un mozo que non se independiza, unha familia que non se asenta e un pobo que non crece”. Lamentó que Verín se siga rigiendo por un PXOM de 1986 y puso en valor el compromiso de la Diputación, que triplicará su presupuesto para el Plan de Viveenda hasta los 1,2 millones. “Temos o diagnóstico, a vontade e, sobre todo, o modelo para garantir o acceso a un fogar digno”, concluyó el presidente provincial.

El coordinador de la gestora del PP verinense, Víctor Baladrón, incidió en que el derecho a la vivienda es “esencial” pero debe ir siempre acompañado de seguridad jurídica, advirtiendo que sin ella, “os propietarios non alugan e os prezos soben”. Por último, la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, subrayó que la Xunta ha ido más allá de lo prometido al anunciar que en 2030 “as vivendas públicas chegarán a 10.000, cun investimento de 2.000 millóns”. Además, defendió que el Ejecutivo gallego se centra en un modelo que apuesta por la “construción, rehabilitación e xestión de solo residencial en colaboración cos concellos”.