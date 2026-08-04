El Concello de Verín, sancionado por vertidos sin depurar al río Támega

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha impuesto al Concello de Verín una sanción de 64.160 euros por vertidos de aguas residuales urbanas e industriales sin depurar al río Támega. Además, le impone la obligación de indemnizar al dominio público hidráulico por los daños ocasionados con 19.248 euros, lo que eleva la cuantía total a 83.408.

El expediente fue incoado el 6 de octubre por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) tras una denuncia particular y a la vista de un análisis efectuado en el caudal el 21 de agosto de 2025. Ese día, las muestras tomadas revelaban que los citados vertidos, que llegaban por el aliviadero de entrada a la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) y de un aliviadero tras el pretratamiento, contenían “elevados valores” de amonio.

Concretamente, la primera toma dio como resultado 6,24 miligramos por litro y en la segunda 9,77. “Se trata de un vertido no autorizado y contaminante. Fue también constatado por el agente medioambiental el 1 de agosto de 2025”, señala la resolución. Al respecto, los hechos fueron considerados como una infracción administrativa grave. Por ello, el Ministerio le impone al Concello de Verín una sanción de 64.160 euros y la obligación de pagar una indemnización de 19.248 euros por los daños ocasionados.

Sin embargo, los apercibimientos no se circunscriben solo al plano económico. También requiere al ente local para que tome “las medidas oportunas para reducir las infiltraciones en el sistema de saneamiento y eliminar los alivios en tiempo seco, y realizar las actuaciones necesarias para que el vertido se ajuste a los límites de emisión fijados en la autorización de vertido”.

Esta resolución no es definitiva, ya que contra ella caben dos tipos de recursos. Por un lado, uno de reposición ante la ministra del Departamento en el plazo de un mes, y por otro, uno contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, siendo el plazo para su interposición de dos meses.