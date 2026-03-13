La nueva área comercial de Verín comienza a tomar forma

Tras muchos años de rumores y dilaciones, esta semana empezaron al fin en Verín las obras de acondicionamiento del terreno que albergará nuevas superficies comerciales en la villa. La parcela, con una superficie total de en torno a 12.000 metros cuadrados, se ubica entre el camino de Queizás y la avenida de Portugal, al lado del instituto Castro de Baronceli.

Esta localización, en la entrada sur de Verín, busca atraer clientes del municipio y de la comarca, pero también de otras localidades del suroriente ourensano e incluso de la vecina Portugal, gracias a su ubicación estratégica a escasos minutos de la autovía A-52 y también de la A-75, que conecta Verín con la frontera lusa y Chaves. Los promotores del proyecto especifican que el área de influencia que buscan atraer es de 20 minutos de distancia en coche en un radio circular.

Entre las nuevas superficies con las que contará este centro comercial está proyectado un gran aparcamiento al aire libre, con capacidad total para 250 vehículos, y de uso privado. Se espera que este párquin ofrezca servicio a los clientes de por lo menos un gran supermercado que tiene previsto instalarse en el terreno.

Además, también abrirá sus puertas en parcelas independientes una franquicia de una conocida cadena estadounidense de hamburguesas, a través de un modelo de negocio que permitirá pedir comida rápida sin salir del coche, así como una estación de servicio.

Uso exclusivamente terciario

El alcalde del Concello de Verín, Gerardo Seoane, recuerda que el desarrollo de estos terrenos se remontan a “mediados dos anos 90”. Finalmente, su ejecución se debe gracias a la aprobación de un Instrumento de Ordenación Provisional (IOP) y un Plan Especial de Reforma Interior (PERI). En todo caso, el regidor deja claro que la urbanización de esta zona se llevará a cabo para un uso exclusivamente “terciario”, tras quedar descartado el plan de construir viviendas en ella, que figuraba en el proyecto original.