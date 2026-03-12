Subir fotos cos pais de Verín ten premio no comercio local

CAMPAÑA DO DÍA DO PAI

Aever aposta por deslocalizar as súas iniciativas para dar a coñecer o tecido comercial local

Juan Ramón Álvarez, Beatriz Feijoó, Fernando Salgado e Elena Tourón. | La Región

A asociación CCU - Aever, que aglutina o comercio local de Verín, presentou este mércores en “La Factoría” a súa campaña de dinamización do Día do Pai cofinanciada pola Xunta, “Pais hai moitos, pero ningún coma o meu!”

Os clientes que rexistren os seus tíckets de compras nos establecementos asociados entre o 11 e o 19 de marzo entrarán no sorteo de tres cheques de 50 euros. Ademais, haberá un sorteo dun cheque de 20 euros para os que publiquen unha foto co seu pai nas redes sociais e etiqueten á asociación. O sorteo terá lugar o 23 de marzo.

Durante a Feira do Lázaro, eses tíckets de compra tamén permitirán participar nas actividades e agasallos da mesma, outra oportunidade para coñecer a asociación e apoiar o comercio local.

