Una nueva gala premiará la labor del comercio local de Verín

El auditorio de Verín acogerá el 2 de octubre los primeros Premios ao Comercio, una gala promovida por la Asociación de Empresarios de Verín (Aever) que pondrá en valor la capacidad de innovación, la profesionalización y la contribución fundamental de los negocios de proximidad a la vida económica y social de la comarca.

Esta iniciativa cuenta con el respaldo de la Xunta, que aporta 20.000 euros tras seleccionar la propuesta verinense como una de las cinco mejor valoradas de Galicia dentro de su línea de ayudas a centros comerciales abiertos. El director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, destacó durante su intervención el compromiso del Gobierno gallego con este tejido estratégico, y aprovechó para felicitar a los responsables de Aever “polo traballo realizado non só este último, senón durante todos estes anos atrás”.

Sentimiento de pertenencia

La gala, presentada por Iria Sobrado y con música en directo de Mr. Cool, está diseñada para generar sentimiento de pertenencia y visibilizar las buenas prácticas, repartirá galardones en seis categorías cuyas candidaturas permanecerán abiertas hasta el 21 de septiembre. La presidenta de Aever, Esther Gómez, detalló la naturaleza de esta acción promocional poniendo el foco en el trabajo diario: “Queremos premiar tanto aos comercios como aos clientes”. Además, subrayó el papel crucial de los negocios locales: “Sempre digo que somos a resistencia, porque somos os que conseguimos que se manteña a idiosincrasia dos nosos pobos, que Verín siga estando vivo”.

Por su parte, Manuel Lorenzo, concelleiro de Feiras, Transporte e Xuventude, subrayó que “dende o Concello sempre estamos ao carón de tódalas iniciativas que Aever presenta e queremos que o comercio local siga medrando”.