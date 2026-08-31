I FEIRA DE STOCK
Verín luciu o seu comercio local na feira Desestoca
I FEIRA DE STOCK
O Parque da Alameda de Verín converteuse este domingo nun fervedoiro de actividade social e económica. O bo tempo acompañou a estrea de Desestoca, a I Feira de Stock dos Comercios de Verín, que logrou un rotundo éxito de público para despedir o mes de agosto.
Desde as 12,00 horas, o fermoso recinto arborado encheuse de veciños que percorrían os expositores buscando mellores oportunidades. Mentres os adultos descubrían gangas, os pequenos gozaron de xincanas ata as 15,00 horas. Á cita asistiu o director xeral de Comercio, Gabriel Alén, quen destacou que Aever recibe axudas autonómicas para dar un novo pulo ás vendas.
Pola tarde, coa música do DJ soando e o constante trasfego de bolsas, Alén lembrou que a consellería seleccionou a Aever para facer unha campaña extraordinaria. Neste sentido, a primeira semana de outubro celebrarase a gran Gala do comercio local de Verín.
O evento combinará música en directo con espectáculos e galardóns en categorías como traxectoria, profesionalización ou innovación, xunto cun valioso premio do público. Ademais, entregaranse moitos agasallos vinculados aos tíckets de compra para premiar amplamente a fidelidade dos clientes. A imaxe multitudinaria rexistrada onte consolida sen dúbida todas estas apostas na rúa como o gran motor indispensable para dinamizar vendas e revitalizar o comercio na vila.
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