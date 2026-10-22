El OUFF recaudó en su concierto solidario de Verín más de 3.000 euros

El pasado 3 de octubre, el Auditorio de Verín acogió el segundo concierto de la OUFF Film Symphony en el marco del festival del cine. Este concierto, además, tuvo una función benéfica y es que el evento contó con la participación de cinco organizaciones benéficas entre las que se encuentran la Asociación Española Contra el Cáncer, Cáritas, CDR Portas Abertas, Cruz Roja y Femuro. El director artístico del festival, Óscar Doviso, y el director técnico, Marcos Vázquez, hicieron entrega del cheque correspondiente a los representantes de cada asociación.

La cifra recaudada se saldó en 3.430 euros, que serán repartidos a partes iguales entre las organizaciones benéficas, por lo que a cada una le será otorgada una contribución de 686 euros gracias a esta iniciativa solidaria.

Durante el evento, los asistentes pudieron disfrutar de sinfonías recopiladas de las tres películas que conforman la trilogía de “El Señor de los Anillos” con motivo del 25º aniversario de su estreno en cines. Por lo tanto, el concierto complementa la exposición “Terra do Anel” que puede visitarse en el Centro Cultural Marcos Valcárcel hasta el 1 de noviembre. Los temas, compuestos por Howard Shore, fueron interpretados por la Xove Orquestra Ourensanía, quienes repiten el éxito obtenido el año pasado, donde el compositor cinematográfico Hans Zimmer fue el homenajeado. El director de la Orquesta, José Luis Telas, describió muy positivamente el evento: “Tuvimos lleno absoluto y la gente salió muy emocionada. Para nosotros es fundamental participar en el festival, ya que nos da una proyección muy grande”. El concierto también contó con lecturas dramatizadas y combates escenificados entre orcos, elfos y humanos.