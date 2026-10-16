El OUFF baja el telón sumando más de 16.000 espectadores

El Festival de Cine de Ourense (OUFF) concluyó su trigésimo primera edición alcanzando los 16.375 asistentes, entre sus proyecciones y las actividades complementarias, alguna de las cuales -como la exposición en el Centro Cultural Marcos Valcárcel- siguen abiertas hasta el 1 de noviembre.

Sí que notamos un ascenso, sobre todo no público xuvenil, e incluso na cativada, que empezan a interesarse"

Más allá de las cifras globales, los organizadores señalaron también un hito de afluencia al congregar a 800 espectadores únicos en una sola jornada, entre las salas de cine y en las butacas del Teatro Principal en un contexto donde competían “coa reestrea dos Vengadores ou La Bola Negra”, según recordó Marcos Vázquez, director técnico del OUFF. “Sí que notamos un ascenso, sobre todo no público xuvenil, e incluso na cativada, que empezan a interesarse”, añadía el director artístico, Oscar Doviso.

El programador del festival, Alberto González, ilustró el nivel de implicación de los asistentes con una anécdota: “Una espectadora se llegó a ver más de 16 proyectos en el cine en cinco días. No salía de ese cine y cada vez que acababa una proyección, nos felicitaba por las películas que había allí”.

Otro aspecto positivo que marcaba el director artístico, Óscar Doviso, han sido las cifras. “Si hablamos a nivel de impacto en redes sociales y medios de comunicación, también tuvimos un incremento muy significativo. Tuvimos en nuestras redes un impacto de 2,79 millones en nuestros propios canales sumando todas las redes sociales que manejamos. Y luego entre televisión, prensa, radio y medios digitales, 4,63 millones”.

La dirección del evento diseña ya la estrategia para las siguientes ediciones. El objetivo fundamental consiste en romper la estacionalidad de la programación a través de actividades durante todo el año. Los responsables pretenden extender el calendario, y también continuar con la apuesta de llevar el OUFF a otros destinos, después de la buena acogida que recibió el concierto celebrado en Verín.

Billy Wilder, protagonista sorpresa

El ciclo “Agarimo”, dedicado en esta edición al director Billy Wilder, ha sido una de las sorpresas para la organización por la buena respuesta de los asistentes. Alberto González recordaba que “habíamos programado cronológicamente, empezando por El Crepúsculo de los Dioses hasta El Apartamento,y ha sido la cuarta sección con más espectadores del festival. Las entradas se pusieron a la venta el 21 de septiembre en todas las plataformas, y al día siguiente estaban las salas prácticamente llenas para ese ciclo”.

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Oscar Doviso mencionó el buen funcionamiento del autocine, que se probó por primera vez en esta edición. “A resposta foi incrible, porque había 70 prazas para vehículos e as 70 se encheron e incluso chegaron moitísimos comentarios de que oagallá se faga moitas máis veces ”, dijo.