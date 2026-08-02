¿Sabe usted que parece que hubo dos protestas distintas por la sanidad en Verín?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, las protestas por la sanidad en Verín, divididas
¿Sabe usted que durante la protesta por la sanidad en Verín aparecieron pancartas culpando a Sánchez y la ministra de la situación? ¿Que un grupo de personas decidió vestir la villa de Verín con estas pancartas? ¿Que los vocales de la plataforma se desmarcaron del mensaje? ¿Que por lo que se ve, para el momento de la protesta, ya se habían retirado varias? ¿Que asistieron representantes de todos los partidos?
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Manifestación multitudinaria
Verín mobilízase para reclamar mellor atención sanitaria
PROGRAMACIÓN MUSICAL
La XIX Feira do Viño de Monterrei apuesta por un trío de cantantes gallegas
Lo último
A CORUÑA
Concierto La Perra Blanco