¿Sabe usted que parece que hubo dos protestas distintas por la sanidad en Verín?

¿Sabe usted que durante la protesta por la sanidad en Verín aparecieron pancartas culpando a Sánchez y la ministra de la situación? ¿Que un grupo de personas decidió vestir la villa de Verín con estas pancartas? ¿Que los vocales de la plataforma se desmarcaron del mensaje? ¿Que por lo que se ve, para el momento de la protesta, ya se habían retirado varias? ¿Que asistieron representantes de todos los partidos?

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