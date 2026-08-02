Manifestación multitudinaria
Verín mobilízase para reclamar mellor atención sanitaria
Manifestación multitudinaria
Tras un longo mes de protestas, os veciños da comarca de Monterrei manifestáronse este sábado polas rúas de Verín para solicitar cambios na xestión do hospital comarcal e da rede de Atención Primaria. A convocatoria partiu ás 19,30 horas desde o Centro de Saúde. Tras unha pancarta de cabeceira co lema “Non pedimos privilexios, pedimos Sanitari@s”, a marcha finalizou o seu percorrido deixando imaxes de longas columnas de asistentes, que encheron a Praza García Barbón.
Durante o desenvolvemento da protesta, os participantes corearon diversas consignas, entre as que destacaron cánticos unánimes como “Verín non se pecha”, “Non somos números, somos persoas” e “A sanidade non se vende”.
Ao concluír o percorrido, dúas voceiras dirixíronse aos asistentes desde un escenario. A primeira intervención, a cargo dunha representante da plataforma organizadora, centrouse en desvincular a mobilización de calquera organización política, rexeitando de forma explícita a autoría duns carteis aparecidos na vila esa mesma tarde. A oradora salientou que as demandas parten estritamente de “pacientes e profesionais afectados” e defendeu que a saúde é un dereito innegociable. No seu discurso, ademais das reivindicacións enumeráronse diversas deficiencias organizativas, centrando o foco na eliminación da unidade de Hospitalización a Domicilio e do servizo de Cardioloxía.
Para ilustrar o impacto da falta de persoal, a representante expuxo publicamente o caso dun paciente que leva agardando por unha cita de Oftalmoloxía desde o ano 2021.
O acto tamén reservou un espazo para lembrar as protestas cidadás pasadas. A segunda intervención estivo a cargo de Belén Vázquez, matrona do hospital de Verín, quen tomou o micrófono para remarcar que o paritorio continúa aberto na actualidade como resultado directo daquela mobilización conxunta. A xornada de protesta finalizou entoando proclamas de apoio ao hospital comarcal do Barco de Valdeorras e cun agradecemento aos veciños e veciñas que apoiaron a convocatoria.
Así, deixaron claro que se para o mes de setembro non se tomaron medidas, “as protestas volverán e con máis forza”.
Fronte ás reclamacións cidadás, a Área Sanitaria defende a xestión realizada no Hospital Público de Verín. Segundo a versión do Servizo Galego de Saúde (Sergas), o cadro de persoal incrementouse nun 12,8 % desde 2024 coa creación de 35 novos postos, acadando na actualidade un total de 350 profesionais. A administración sinala que o 67 % dos traballadores posúe praza en propiedade e subliña a incorporación de 15 novos especialistas médicos nese mesmo período de tempo.
O Sergas garante a plena operatividade asistencial do centro e asegura que servizos como Medicina Interna —dotado con oito especialistas en propiedade—, Traumatoloxía, Cirurxía Xeral, Radioloxía ou Xinecoloxía dispoñen actualmente do 100 % do seu cadro facultativo. A maiores, o organismo sanitario afirma que o hospital continúa prestando asistencia en coidados paliativos, avanza a posta en marcha da actividade de Hospitalización a Domicilio (HADO) para o mes de setembro e sostén que os centros de saúde da comarca encóntranse entre os mellores de Galicia no que respecta aos tempos de acceso.
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