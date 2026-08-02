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Verín mobilízase para reclamar mellor atención sanitaria

Manifestación multitudinaria

Veciños de toda a comarca apoiaron unha manifestación que encheu a praza García Barbón

A pancarta que encabezou a manifestación.
A pancarta que encabezou a manifestación. | Miguel Ángel

Tras un longo mes de protestas, os veciños da comarca de Monterrei manifestáronse este sábado polas rúas de Verín para solicitar cambios na xestión do hospital comarcal e da rede de Atención Primaria. A convocatoria partiu ás 19,30 horas desde o Centro de Saúde. Tras unha pancarta de cabeceira co lema “Non pedimos privilexios, pedimos Sanitari@s”, a marcha finalizou o seu percorrido deixando imaxes de longas columnas de asistentes, que encheron a Praza García Barbón.

Durante o desenvolvemento da protesta, os participantes corearon diversas consignas, entre as que destacaron cánticos unánimes como “Verín non se pecha”, “Non somos números, somos persoas” e “A sanidade non se vende”.

Ao concluír o percorrido, dúas voceiras dirixíronse aos asistentes desde un escenario. A primeira intervención, a cargo dunha representante da plataforma organizadora, centrouse en desvincular a mobilización de calquera organización política, rexeitando de forma explícita a autoría duns carteis aparecidos na vila esa mesma tarde. A oradora salientou que as demandas parten estritamente de “pacientes e profesionais afectados” e defendeu que a saúde é un dereito innegociable. No seu discurso, ademais das reivindicacións enumeráronse diversas deficiencias organizativas, centrando o foco na eliminación da unidade de Hospitalización a Domicilio e do servizo de Cardioloxía.

Para ilustrar o impacto da falta de persoal, a representante expuxo publicamente o caso dun paciente que leva agardando por unha cita de Oftalmoloxía desde o ano 2021.

O acto tamén reservou un espazo para lembrar as protestas cidadás pasadas. A segunda intervención estivo a cargo de Belén Vázquez, matrona do hospital de Verín, quen tomou o micrófono para remarcar que o paritorio continúa aberto na actualidade como resultado directo daquela mobilización conxunta. A xornada de protesta finalizou entoando proclamas de apoio ao hospital comarcal do Barco de Valdeorras e cun agradecemento aos veciños e veciñas que apoiaron a convocatoria.

Así, deixaron claro que se para o mes de setembro non se tomaron medidas, “as protestas volverán e con máis forza”.

Incremento de persoal

Fronte ás reclamacións cidadás, a Área Sanitaria defende a xestión realizada no Hospital Público de Verín. Segundo a versión do Servizo Galego de Saúde (Sergas), o cadro de persoal incrementouse nun 12,8 % desde 2024 coa creación de 35 novos postos, acadando na actualidade un total de 350 profesionais. A administración sinala que o 67 % dos traballadores posúe praza en propiedade e subliña a incorporación de 15 novos especialistas médicos nese mesmo período de tempo.

O Sergas garante a plena operatividade asistencial do centro e asegura que servizos como Medicina Interna —dotado con oito especialistas en propiedade—, Traumatoloxía, Cirurxía Xeral, Radioloxía ou Xinecoloxía dispoñen actualmente do 100 % do seu cadro facultativo. A maiores, o organismo sanitario afirma que o hospital continúa prestando asistencia en coidados paliativos, avanza a posta en marcha da actividade de Hospitalización a Domicilio (HADO) para o mes de setembro e sostén que os centros de saúde da comarca encóntranse entre os mellores de Galicia no que respecta aos tempos de acceso.

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