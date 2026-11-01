Dos personas hospitalizadas tras un incendio que obligó a desalojar un edificio en Verín

Un incendio declarado en un piso de la avenida de San Lázaro, en Verín, ha obligado a desalojar por completo el edificio y ha provocado el traslado de dos personas al Hospital de Verín, según ha informado el 112 Galicia.

La central de emergencias recibió varias llamadas de particulares que alertaban de la presencia de fuego en una de las viviendas del inmueble alrededor de las 4:55 horas de este domingo.

De inmediato, se movilizó a los Bomberos de Verín, Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil y Protección Civil, que acudieron al lugar para intervenir en la emergencia.

El fuego afectó a todo el techo de la vivienda

Debido a la situación, los servicios de emergencia tuvieron que evacuar a todos los ocupantes del edificio mientras los bomberos trabajaban para extinguir las llamas. Una vez finalizada su intervención, los efectivos de extinción confirmaron que el incendio había afectado a la totalidad del techo de la vivienda.

También advirtieron de que el agua acumulada durante las labores de extinción podría provocar desprendimientos de restos y la caída de rescoldos, por lo que existía un riesgo adicional en el inmueble.

Por su parte, los servicios sanitarios confirmaron que dos personas fueron trasladadas al Hospital de Verín. Por el momento, no han trascendido detalles sobre su estado de salud ni las causas que originaron el fuego.