Susto en O Barco: un incendio en un calefactor obliga a desalojar parte de un edificio
FUEGO EN UN INMUEBLE
El fuego se originó en un calefactor de una vivienda de la cuarta planta en O Barco y se extendió a un colchón, provocando una intensa acumulación de humo que obligó a evacuar a los vecinos de las plantas inferiores y a confinar a los de las superiores.
Un incendio originado en un calefactor obligó este sábado a desalojar parte del edificio ubicado en el número 54 de la avenida Conde de Fenosa, en O Barco de Valdeorras. El fuego comenzó en una vivienda de la cuarta planta alrededor de las 15,00 horas. El punto de ignición fue el citado electrodoméstico y rápidamente las llamas pasaron a un colchón de la habitación, estancia que quedó completamente inutilizable.
El fuego derivó en que el humo se propagase por todo el edificio, obligando a los vecinos a abandonar sus viviendas. Tras el aviso de un particular, hasta el lugar se desplazaron rápidamente los bomberos de A Rúa y O Barco, efectivos del GES de Valdeorras, Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil.
Una vez en el punto, los equipos de intervención indicaron que fue necesario desalojar a los vecinos de las plantas inferiores a la afectada. Por el contrario, no fue posible evacuar a los residentes de las plantas superiores debido a la importante acumulación de humo.
Finalmente, los efectivos de emergencias consiguieron extinguir el incendio y posteriormente ventilar el inmueble afectado, todo ello sin que hubiese daños personales.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Lo último
TRASLADADA DESDE MADRID
Identifican a una mujer gallega como una de las 69 víctimas del accidente de Urda
AYUDAS E INFROMACIÓN
Jornada Informativa Asociación Galega de Familias Numerosas (AGAFAN)
TRES PUNTOS MÁS
El Barbadás sabe sufrir para ganar (2-1)
APRENDER DE LA TRAGEDIA
Primer funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Urda: “Aprendamos a cuidar la vida”