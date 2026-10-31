Susto en O Barco: un incendio en un calefactor obliga a desalojar parte de un edificio

Un incendio originado en un calefactor obligó este sábado a desalojar parte del edificio ubicado en el número 54 de la avenida Conde de Fenosa, en O Barco de Valdeorras. El fuego comenzó en una vivienda de la cuarta planta alrededor de las 15,00 horas. El punto de ignición fue el citado electrodoméstico y rápidamente las llamas pasaron a un colchón de la habitación, estancia que quedó completamente inutilizable.

El fuego derivó en que el humo se propagase por todo el edificio, obligando a los vecinos a abandonar sus viviendas. Tras el aviso de un particular, hasta el lugar se desplazaron rápidamente los bomberos de A Rúa y O Barco, efectivos del GES de Valdeorras, Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil.

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Una vez en el punto, los equipos de intervención indicaron que fue necesario desalojar a los vecinos de las plantas inferiores a la afectada. Por el contrario, no fue posible evacuar a los residentes de las plantas superiores debido a la importante acumulación de humo.

Los bomberos trabajando en la zona. | J. C.

Finalmente, los efectivos de emergencias consiguieron extinguir el incendio y posteriormente ventilar el inmueble afectado, todo ello sin que hubiese daños personales.