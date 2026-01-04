MINUTO A MINUTO
Venezuela intervenida por Estados Unidos

¿Sabe usted que a piques de su gran noche, los Reyes Magos llevan semanas en el Hospital de Verín?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, el trabajo de la enfermera Ana Prol para llevar la Navidad a las Urgencias del Hospital de Verin

Reyes Magos Hospital de Verín
Reyes Magos Hospital de Verín | La Región

¿Sabe usted que a piques de su gran noche, los Reyes Magos llevan semanas en el Hospital de Verín? ¿Que un año más la enfermera Ana Prol se encargó de decorar ella sola las Urgencias? ¿Que también hay un imponente carro de Papá Noel tirado por renos? ¿Que estos y otros detalles alegran el día a día? ¿Y que profesionales y usuarios agradecen su gran esfuerzo, recompensado con el premio a la mejor decoración navideña del hospital?

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats