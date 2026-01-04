¿Sabe usted que a piques de su gran noche, los Reyes Magos llevan semanas en el Hospital de Verín?
Hoy, en el Quen cho dixo, el trabajo de la enfermera Ana Prol para llevar la Navidad a las Urgencias del Hospital de Verin
¿Sabe usted que a piques de su gran noche, los Reyes Magos llevan semanas en el Hospital de Verín? ¿Que un año más la enfermera Ana Prol se encargó de decorar ella sola las Urgencias? ¿Que también hay un imponente carro de Papá Noel tirado por renos? ¿Que estos y otros detalles alegran el día a día? ¿Y que profesionales y usuarios agradecen su gran esfuerzo, recompensado con el premio a la mejor decoración navideña del hospital?
