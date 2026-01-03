Los Reyes Magos hacen una escala en Barbadás

El Polideportivo Municipal de Barbadás se convirtió ayer en un gran espacio de ilusión y diversión con la celebración de una nueva edición de Diverlandia, una cita ya consolidada en la programación navideña del concello que reunió a cientos de familias de Barbadás y de la comarca. Desde primeras horas de la tarde, el recinto se llenó de risas, colores y movimiento, con los más pequeños como protagonistas absolutos, que recibieron una visita adelantada de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente.

Desde primera hora de la tarde, los más pequeños disfrutaron de hinchables y talleres de maquillaje infantil en la antesala de la noche más mágica del año. La expectación fue en aumento hasta que se produjo la llegada de Sus Majestades, acompañados de sus pajes. Barbadás volvió así a presumir de ser el primer concello de la provincia en recibir la visita real.

Durante la jornada se repartieron 600 regalos, uno para cada menor asistente, además de 900 bolsas de golosinas sin gluten, una manera de hacer accesible la celebración para todos. La combinación de juegos, sorpresas y música convirtió la tarde en una experiencia inolvidable para muchas familias.

El alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel, puso en valor el adelanto de la visita de los Reyes Magos, señalando que “ser os primeiros da provincia en recibir ás Súas Maxestades é un orgullo e unha mostra do compromiso de Barbadás coas tradicións e coas familias”.

La programación continuará hoy con el tradicional recorrido de los Reyes Magos por diferentes zonas del rural del concello, llevando la magia de la Navidad y la ilusión a cada rincón del municipio.