O PP de Verín denuncia unha recollida do lixo “deficiente e cara”

INSERCIÓN LABORAL
A Mancomunidade de Verín aposta pola formación para desempregados
SERVIZO MUNICIPAL
O PP de Verín alerta sobre a “insalubridade” que xeran as graves carencias no servizo municipal de recollida de residuos sólidos orgánicos. Segundo os populares, a decisión do bipartito de asumir en solitario este servizo provocou un claro “empeoramento”, existindo aldeas nas que o lixo se chega a acumular nos colectores “ata dúas semanas sen ser recollido”.
Á falta de recollida “habitual, non puntual”, súmase un incremento das taxas. A trimestral para vivendas urbanas aumentou un 62%, ata os 23,50 euros, e no rural subiu ata os 16,50 euros. Afirman que o comercio e a hostalaría local tamén padeceron importantes encarecementos na súas facturas.
A formación lembra que o Concello abandonou a Mancomunidade no 2019 para xestionar o servizo de xeito municipal, prometendo un abaratamento que nunca se cumpriu. Equiparan esta situación coa xestión municipal da auga, que xa lle custou 875.000 euros ao Concello.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
INSERCIÓN LABORAL
A Mancomunidade de Verín aposta pola formación para desempregados
REUNIÓN DEL PPDEG
Movilizar 4.000 viviendas vacías y el nuevo PXOM, los retos de Verín
CALENDARIO DEPORTIVO
El trail del Pozo do Demo regresa este 29 de marzo a Verín
"O POLEIRO DE VILAMAIOR"
Del corral a la mesa, la apuesta de una familia de Verín por los huevos de kilómetro 0
Lo último
TINTA DE VERANO
Irán o el dilema de Malaca
TÍA MANUELA
Luz e memoria
MORRIÑA.COM
Yolanda, genio y figura
LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este miércoles, 4 de marzo