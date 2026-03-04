O PP de Verín denuncia unha recollida do lixo “deficiente e cara”

SERVIZO MUNICIPAL

O PP de Verín alerta das situacións de "insalubridade" que xera a acumulación de lixo "habitual" ao non ser recollida

Colector do lixo en Verín.
Colector do lixo en Verín. | La Región

O PP de Verín alerta sobre a “insalubridade” que xeran as graves carencias no servizo municipal de recollida de residuos sólidos orgánicos. Segundo os populares, a decisión do bipartito de asumir en solitario este servizo provocou un claro “empeoramento”, existindo aldeas nas que o lixo se chega a acumular nos colectores “ata dúas semanas sen ser recollido”.

Á falta de recollida “habitual, non puntual”, súmase un incremento das taxas. A trimestral para vivendas urbanas aumentou un 62%, ata os 23,50 euros, e no rural subiu ata os 16,50 euros. Afirman que o comercio e a hostalaría local tamén padeceron importantes encarecementos na súas facturas.

A formación lembra que o Concello abandonou a Mancomunidade no 2019 para xestionar o servizo de xeito municipal, prometendo un abaratamento que nunca se cumpriu. Equiparan esta situación coa xestión municipal da auga, que xa lle custou 875.000 euros ao Concello.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats