El PP de Verín propone a Víctor Baladrón como candidato a la Alcaldía para 2027

El diputado autonómico Víctor Baladrón se perfila como candidato del PP a la Alcaldía de Verín en las elecciones municipales de mayo de 2027, después de que la gestora local haya acordado por unanimidad elevar su propuesta a los órganos del partido.

La decisión se adoptó en una reunión extraordinaria de la junta gestora, presidida por Luisa Valladares, en la que también se abordaron los cambios producidos en la formación tras la renuncia de los cuatro concejales que integraban hasta ahora el grupo municipal: la portavoz, Lara da Silva, y sus compañeros Aitor Álvarez, Sonia Arias y Beatriz Blanco.

Durante el encuentro, la gestora dio la bienvenida a sus relevos, Bernardo Rodríguez, Tamara Velázquez, Benito Quiñones y Celestino Cid, a la espera de que se formalice oficialmente su incorporación a la corporación municipal.

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La dirección local ha valorado especialmente la experiencia política de Baladrón, que ya ejerció como concejal de Gobierno y posteriormente desde la oposición. "Entre todos, y con Víctor Baladrón como candidato, seguiremos escuchando a la vecindad, haciendo oposición y exigiendo al Gobierno local que cumpla con Verín, además de proponer iniciativas y buscar alternativas para lo que no funciona", ha defendido Valladares.

El candidato propuesto ha agradecido la "confianza" depositada por los populares y ha expresado su intención de trabajar "por y para Verín", además de "recorrer cada rincón" del municipio y desarrollar el proyecto "en equipo".

El PP incorpora a una veintena de nuevos miembros

La reunión también sirvió para ratificar la incorporación de una veintena de nuevos miembros al partido, según ha informado el PP de Verín. Valladares ha asegurado que las puertas de la formación están "abiertas a todo aquel que quiera trabajar por una alternativa real en el municipio".

"Contamos con un proyecto, contamos con un equipo fuerte y unido y contamos con motivación para ser la alternativa que nuestra localidad necesita", ha añadido la presidenta de la gestora popular.