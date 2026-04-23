Profesionais da saúde participan nun intercambio transfronteirizo en Chaves

PULO PARA A EUROCIDADE

A área de influencia Eurocidade Chaves-Verín acolle estes días un evento formativo sobre saúde froito da colaboración institucional a ambos lados da Raia

Prácticas de reanimación en Chaves.
Prácticas de reanimación en Chaves. | Eurocidade Chaves-Verín.

A Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa - Alto Tâmega (Chaves) está a acoller un intercambio entre profesionais do sector sanitario, froito da colaboración da Eurocidade, institucións lusas e a Xunta.

Esta iniciativa, que se desenvolveu ao longo de catro xornadas e remata este xoves, ten como fin que os participantes melloren a súa formación e as súas capacidades de resposta en situacións de emerxencia, profundizando en técnicas avanzadas para atender paradas cardíacas ou problemas cardiovasculares graves. Tamén se están a formar na asistencia especializada a persoas que sufriron accidentes con traumatismos severos.

Colaboran a Axencia Galega de Coñecemento en Saúde (ACIS) e a Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia 061 dentro do proxecto europeo Transfiresaúde, que busca fortalecer a innovación e a investigación sanitaria na rexión fronteiriza.

